Стоял 35 лет в гараже: обнаружен культовый Ferrari за $4 миллиона в новом состоянии (фото)

В Италии обнаружили настоящее сокровище — заброшенный суперкар Ferrari F40 1991 года в новом состоянии. Легендарное авто прекрасно сохранилось.

Купе Ferrari F40 — капсула времени, которая не выезжала на дороги 35 лет. О находке рассказали на странице Azimut AHE в Instagram.

Суперкар Ferrari F40 обнаружили в городе Модена — совсем недалеко от завода компании в Маранелло. Его почти не эксплуатировали — владелец поставил авто в гараж почти сразу после покупки в 1991 году.

Легендарный суперкар прекрасно сохранился

Ferrari F40 полностью оригинальный и идеально сохранился. Кузов, салон и силовой агрегат аутентичные и даже шины родные.

Сейчас цена Ferrari F40 в хорошем состоянии составляет не менее 4 миллионов долларов. Это легендарная модель, которую очень ценят коллекционеры и на то есть свои причины.

Відео дня

Важно

Забыли на 28 лет в сарае: обнаружен суперкар Ferrari 80-х с пробегом 1400 км (видео)

Во-первых, суперкар Ferrari F40 довольно редкий — с 1987 по 1992 год было изготовлено 1311 таких купе. Во-вторых, это лебединая песня Энцо Феррари — последняя модель, созданная под его руководством.

Ferrari F40 очень ценится коллекционерами Фото: RM Sotheby's

В-третьих, купе Ferrari F40 — самое быстрое авто своего времени. Суперкар оснащен 2,9-литровым V8 твин-турбо мощностью 478 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развить 324 км/ч.

Кстати, недавно в Украине обнаружили редкий итальянский спорткар 2000-х в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал о брутальном немецком суперкаре с двигателем Ferrari.