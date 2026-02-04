Непримітний раритет: на аукціон виставили нетипове сімейне авто короля Чарльза ІІІ (фото)

У Великій Британії на аукціоні продаватимуть дизельний універсал Audi A6 2015 року. Непоказне, на перший погляд, авто належало королю Чарльзу ІІІ.

За королівський Audi A6 Allroad планують отримати 20 000 — 30 000 фунтів стерлінгів ($27 300 — 41 000). Про авто розповіли на сайті аукціону Iconic Auctioneers.

Принца Чарльза бачили за кермом цього авто Фото: Iconic Auctioneers

Король Чарльз ІІІ з молодих років є поціновувачем спортивних і розкішних автомобілів і його колекція доволі цікава. Зазвичай він обирав британські моделі і досить недешеві, тому універсал Audi A6 — нетипове авто Чарльза ІІІ.

Універсал пофарбували в особливий колір Фото: Iconic Auctioneers

Майбутній король вирішив купити Audi A6 Allroad у січні 2015 року і володів ним до жовтня 2016-го. Автомобіль укомплектували за спеціальним замовленням.

Салон оздобдлений шкірою і деревом Фото: Iconic Auctioneers

Позашляховий універсал Audi A6 Allroad вирізняється особливим сірим кольором, а його салон оздоблений шкірою та горіховим деревом. Комплектація близька до максимальної — чотиризонний клімат-контроль, доводчики дверей, подвійні склопакети, акустика Bose, навігація, електропривід передніх і підігрів усіх сидінь. Авто оснащене 3,0-літровим турбодизелем потужністю 313 к. с. і повним приводом.

Відео дня

Важливо

Визнали помилку: Audi відродить свою найпопулярнішу модель (фото)

Принц Чарльз полюбив Audi A6 і часто його експлуатував. Папараці фотографували його в авто разом із дружиною, герцогинею Каміллою.

Універсал дуже багато оснащений Фото: Iconic Auctioneers

Пізніше універсал продали і його придбав нинішній власник. Наразі пробіг авто становить 185 тис. км, а нещодавно воно пройшло техобслуговування.

До речі, нещодавно на аукціон виставили унікальний Mercedes W126 Red Baron 1983 року, який оцінили в $200 000.

Також Фокус писав, що з молотка підуть найшвидші у світі авто і мотоцикл, здатні розвинути до 800 км/год.