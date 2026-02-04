Неприметный раритет: на аукцион выставили нетипичное семейное авто короля Чарльза ІІІ (фото)

В Великобритании на аукционе будут продавать дизельный универсал Audi A6 2015 года. Неприметное, на первый взгляд, авто принадлежало королю Чарльзу ІІІ.

За королевский Audi A6 Allroad планируют получить 20 000 — 30 000 фунтов стерлингов ($27 300 — 41 000). Об авто рассказали на сайте аукциона Iconic Auctioneers.

Принца Чарльза видели за рулем этого авто Фото: Iconic Auctioneers

Король Чарльз III с молодых лет является ценителем спортивных и роскошных автомобилей и его коллекция довольно интересна. Обычно он выбирал британские модели и достаточно недешевые, поэтому универсал Audi A6 — нетипичное авто Чарльза III.

Универсал покрасили в особый цвет Фото: Iconic Auctioneers

Будущий король решил купить Audi A6 Allroad в январе 2015 года и владел им до октября 2016-го. Автомобиль укомплектовали по специальному заказу.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Iconic Auctioneers

Внедорожный универсал Audi A6 Allroad отличается особым серым цветом, а его салон отделан кожей и ореховым деревом. Комплектация близка к максимальной — четырехзонный климат-контроль, доводчики дверей, двойные стеклопакеты, акустика Bose, навигация, электропривод передних и подогрев всех сидений. Авто оснащено 3,0-литровым турбодизелем мощностью 313 л.с. и полным приводом.

Відео дня

Важно

Признали ошибку: Audi возродит свою самую популярную модель (фото)

Принц Чарльз полюбил Audi A6 и часто его эксплуатировал. Папарацци фотографировали его в авто вместе с женой, герцогиней Камиллой.

Универсал очень богато оснащен Фото: Iconic Auctioneers

Позже универсал продали и его приобрел нынешний владелец. Сейчас пробег авто составляет 185 тыс. км, а недавно оно прошло техобслуживание.

Кстати, недавно на аукцион выставили уникальный Mercedes W126 Red Baron 1983 года, который оценили в $200 000.

Также Фокус писал, что с молотка уйдут самые быстрые в мире авто и мотоцикл, способные развить до 800 км/ч.