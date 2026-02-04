Красный барон: на продажу выставили уникальный Mercedes W126 80-х за $200 000 (фото)

В США на аукционе будут продавать оригинальный седан Mercedes-Benz W126 1983 года, доработанный в AMG. Авто существует в одном-единственном экземпляре.

За этот Mercedes 500 SEL 6.0 AMG Red Baron (такое полное название авто) планируют получить до 200 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Седан получил обвес, спойлер и красные 16-дюймовые диски Фото: RM Sotheby's

В 80-х продукция ателье AMG не была столь массовой, как сейчас, а считалась искусственным эксклюзивом. Впрочем, конкретно это авто — раритет даже по меркам своего времени.

Салон доработали специалисты Gemballa Фото: RM Sotheby's

Основатель AMG Ганс Вернер Ауфрехт выполнил уникальный тюнинг Mercedes W126 для своего друга Уильяма Витца. Из-за красного цвета авто назвали Red Baron ("Красный барон").

Важно

Идеальное для Украины: Mercedes выпустил самое защищенное авто в мире (фото)

Седан Mercedes 500 SEL получил обвес, красные 16-дюймовые диски Penta и небольшой задний спойлер. Его кожаный салон является творением другого немецкого ателье — Gemballa. Авто оснащено климат-контролем, люком, магнитолой Kenwood, электроприводом и подогревом кресел.

Відео дня

В отделке салона использовали кожу и дерево Фото: RM Sotheby's

Mercedes W126 AMG получил спортивную адаптивную подвеску, самоблокирующийся дифференциал и улучшенные тормоза. Позже его оснастили более мощным 6,0-литровым V8 на 375 сил, который позволяет стартовать до сотни за 6 с.

Под капотом установлен 6,0-литровый V8 Фото: RM Sotheby's

Mercedes 500 SEL AMG имел семерых владельцев, но мало эксплуатировался и проехал всего 66,3 тыс. км. В 2024 году Красный барон прошло реставрацию, в которую вложили 50 000 долларов.

Кстати, недавно на аукцион выставили уникальный суперкар Mercedes 90-х без трехлучевой звезды.

Также Фокус рассказывал, что Ferrari 1962 года ушел с молотка за $38,5 миллиона.