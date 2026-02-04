Красный барон: на продажу выставили уникальный Mercedes W126 80-х за $200 000 (фото)
В США на аукционе будут продавать оригинальный седан Mercedes-Benz W126 1983 года, доработанный в AMG. Авто существует в одном-единственном экземпляре.
За этот Mercedes 500 SEL 6.0 AMG Red Baron (такое полное название авто) планируют получить до 200 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
В 80-х продукция ателье AMG не была столь массовой, как сейчас, а считалась искусственным эксклюзивом. Впрочем, конкретно это авто — раритет даже по меркам своего времени.
Основатель AMG Ганс Вернер Ауфрехт выполнил уникальный тюнинг Mercedes W126 для своего друга Уильяма Витца. Из-за красного цвета авто назвали Red Baron ("Красный барон").Важно
Седан Mercedes 500 SEL получил обвес, красные 16-дюймовые диски Penta и небольшой задний спойлер. Его кожаный салон является творением другого немецкого ателье — Gemballa. Авто оснащено климат-контролем, люком, магнитолой Kenwood, электроприводом и подогревом кресел.
Mercedes W126 AMG получил спортивную адаптивную подвеску, самоблокирующийся дифференциал и улучшенные тормоза. Позже его оснастили более мощным 6,0-литровым V8 на 375 сил, который позволяет стартовать до сотни за 6 с.
Mercedes 500 SEL AMG имел семерых владельцев, но мало эксплуатировался и проехал всего 66,3 тыс. км. В 2024 году Красный барон прошло реставрацию, в которую вложили 50 000 долларов.
Кстати, недавно на аукцион выставили уникальный суперкар Mercedes 90-х без трехлучевой звезды.
Также Фокус рассказывал, что Ferrari 1962 года ушел с молотка за $38,5 миллиона.