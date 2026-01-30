На аукцион выставили уникальный суперкар Mercedes 90-х без трехлучевой звезды (фото)
В США на аукционе будет продаваться раритетный суперкар Isdera Imperator 1991 года. По сути, это Mercedes-Benz, но без трехлучевой звезды.
За уникальный и малоизвестный суперкар Mercedes планируют получить до 850 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукциона RM Sotheby's.
Isdera Imperator 108i — творение дизайнера Эбергарда Шульца, причем он начинал жизнь как концепт Mercedes CW311 1978 года. Авто отличается рубленым дизайном с клиновидным силуэтом и выдвижными фарами, а также получило подъемные двери типа "крыло чайки" как у легендарного Mercedes 300SL Gullwing.
Суперкар Mercedes CW311 поразил публику, однако немецкий автопроизводитель отказался запускать его в производство. Тогда Эбергард Шульц предложил выпускать авто самостоятельно.
В Mercedes-Benz согласились — предоставили Шульцу все права на проект и даже начали поставлять двигатели Mercedes-AMG V8 мощностью 300-390 сил. Так Mercedes CW311 превратился в Isdera Imperator 108i. С 1984 по 1993 год собрали 30 таких авто.
Конкретно этот суперкар Isdera Imperator 1991 года оснащен 5,0-литровым 300-сильным V8 Mercedes M119. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с, а максимальная скорость составляет 282 км/ч.
Купе Isdera Imperator 108i в 1991 году приобрел коллекционер из Японии и очень мало эксплуатировал его. Авто прекрасно сохранилось и является капсулой времени, а его пробег за 35 лет — всего 2218 км.
