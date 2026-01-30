На аукціон виставили унікальний суперкар Mercedes 90-х без трипроменевої зірки (фото)

Підтримайте нас RU
Isdera Imperator
Isdera Imperator 108i — серійна версія концепту Mercedes CW311 | Фото: RM Sotheby's

У США на аукціоні продаватимуть раритетний суперкар Isdera Imperator 1991 року. По суті, це Mercedes-Benz, але без трипроменевої зірки.

За унікальний та маловідомий суперкар Mercedes планують отримати до 850 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціону RM Sotheby's.

Isdera Imperator 1991
Авто вирізняється клиноподібним дизайном і має висувні фари
Фото: RM Sotheby's

Isdera Imperator 108i — творіння дизайнера Ебергарда Шульца, причому він починав життя як концепт Mercedes CW311 1978 року. Авто вирізняється рубаним дизайном із клиноподібним силуетом та висувними фарами, а також отримало піднімні двері типу "крило чайки" як у легендарного Mercedes 300SL Gullwing.

Isdera Imperator 108i
Випустили всього 30 купе Isdera Imperator 108i
Фото: RM Sotheby's

Суперкар Mercedes CW311 вразив публіку, проте німецький автовиробник відмовився запускати його у виробництво. Тоді Ебергард Шульц запропонував випускати авто самотужки.

У Mercedes-Benz погодилися — надали Шульцу всі права на проєкт та навіть почали постачати двигуни Mercedes-AMG V8 потужністю 300-390 сил. Так Mercedes CW311 перетворився на Isdera Imperator 108i. Із 1984 по 1993 рік зібрали 30 таких авто.

Салон Isdera Imperator 108i
Суперкар чудово зберігся і є капсулою часу
Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей суперкар Isdera Imperator 1991 року оснащений 5,0-літровим 300-сильним V8 Mercedes M119. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,1 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год.

Mercedes M119
5,0-літровий V8 розвиває 300 к. с.
Фото: RM Sotheby's

Купе Isdera Imperator 108i у 1991 році придбав колекціонер з Японії та дуже мало експлуатував його. Авто чудово збереглося і є капсулою часу, а його пробіг за 35 років — усього 2218 км.

До речі, нещодавно на продаж виставили унікальний обтічний "Гелендваген".

Також Фокус розповідав про новий седан Mercedes S-Class 2026.