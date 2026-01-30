На аукціон виставили унікальний суперкар Mercedes 90-х без трипроменевої зірки (фото)

У США на аукціоні продаватимуть раритетний суперкар Isdera Imperator 1991 року. По суті, це Mercedes-Benz, але без трипроменевої зірки.

За унікальний та маловідомий суперкар Mercedes планують отримати до 850 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціону RM Sotheby's.

Авто вирізняється клиноподібним дизайном і має висувні фари Фото: RM Sotheby's

Isdera Imperator 108i — творіння дизайнера Ебергарда Шульца, причому він починав життя як концепт Mercedes CW311 1978 року. Авто вирізняється рубаним дизайном із клиноподібним силуетом та висувними фарами, а також отримало піднімні двері типу "крило чайки" як у легендарного Mercedes 300SL Gullwing.

Випустили всього 30 купе Isdera Imperator 108i Фото: RM Sotheby's

Суперкар Mercedes CW311 вразив публіку, проте німецький автовиробник відмовився запускати його у виробництво. Тоді Ебергард Шульц запропонував випускати авто самотужки.

У Mercedes-Benz погодилися — надали Шульцу всі права на проєкт та навіть почали постачати двигуни Mercedes-AMG V8 потужністю 300-390 сил. Так Mercedes CW311 перетворився на Isdera Imperator 108i. Із 1984 по 1993 рік зібрали 30 таких авто.

Суперкар чудово зберігся і є капсулою часу Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей суперкар Isdera Imperator 1991 року оснащений 5,0-літровим 300-сильним V8 Mercedes M119. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,1 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год.

5,0-літровий V8 розвиває 300 к. с. Фото: RM Sotheby's

Купе Isdera Imperator 108i у 1991 році придбав колекціонер з Японії та дуже мало експлуатував його. Авто чудово збереглося і є капсулою часу, а його пробіг за 35 років — усього 2218 км.

