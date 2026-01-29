Високотехнологічний флагман: презентовано новий Mercedes S-Class 2026 (фото, відео)

Представлено новий Mercedes-Benz S-Class. Представницький седан змінився зовні та всередині, став комфортнішим та отримав потужніші двигуни.

Презентацію Mercedes S-Class 2026 присвятили 140-річчю першого у світі автомобіля Benz. В авто замінили 50% компонентів. Уже завтра стартують продажі новинки за ціною від 126 тис. євро. Подробиці новинки розкрили на сайті німецького автовиробника.

Дизайн Mercedes S-Class 2026

Дизайн Mercedes-Benz S-Class W223 змінили у новому фірмовому стилі. Флагманський седан отримав широку решітку радіатора, а його фари та ліхтарі прикрасили трипроменевими зірками Mercedes. Передня оптика, до речі, тепер світить на 600 м. Версія від AMG стала агресивнішою.

Седан отримав ширшу решітку радіатора і нову оптику Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes S-Class 2026

У салоні Mercedes S-Class W223 замінили кермо та встановили великий 14,4-дюймовий тачскрін мультимедійної системи MBUX нового покоління. Окремий екран доступний і для переднього пасажира.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Mercedes-Benz

Також тепер для розкішного Mercedes S-Class доступно більше можливостей персоналізації. А ще новий Mercedes S-Class може бути мобільним офісом із окремими сидіннями ззаду, 13,1-дюймовими моніторами з дистанційним керуванням, камерами для Zoom та холодильником.

Новий Mercedes S-Class, характеристики

Mercedes S-Class 2026 став першою моделлю, яка отримала абсолютно новий V8 твін-турбо. 4,0-літровий двигун дебютував у версії S580 на 537 сил із "м'якою" гібридною установкою.

Задній ряд можна перетворити на мобільний офіс Фото: Mercedes-Benz

3,0-літрова турбошістка в Mercedes S500 також нова і розвиває 443 к. с., а плагін-гібрид S580e тепер 585-сильний і здатен проїхати 100 км на електротязі.

Седан отримав нові двигуни Фото: Mercedes-Benz

Седан отримав покращену систему напівавтономного руху MB Drive Assist Pro. Крім того, доопрацювали пневмопідвіску Airmatic (вона вміє сканувати дорогу перед авто) та доповнили її "розумними" амортизаторами, що зробило їзду ще комфортнішою. Керовані задні колеса тепер стандартні для всіх Mercedes S-Class 2026.

