Высокотехнологичный флагман: презентован новый Mercedes S-Class 2026 (фото, видео)

Представлен новый Mercedes-Benz S-Class. Представительский седан изменился внешне и внутри, стал комфортнее и получил более мощные двигатели.

Презентацию Mercedes S-Class 2026 посвятили 140-летию первого в мире автомобиля Benz. В авто заменили 50% компонентов. Уже завтра стартуют продажи новинки по цене от 126 тыс. евро. Подробности новинки раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Дизайн Mercedes S-Class 2026

Дизайн Mercedes-Benz S-Class W223 изменили в новом фирменном стиле. Флагманский седан получил широкую решетку радиатора, а его фары и фонари украсили трехлучевыми звездами Mercedes. Передняя оптика, кстати, теперь светит на 600 м. Версия от AMG стала более агрессивной.

Седан получил более широкую решетку радиатора и новую оптику Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes S-Class 2026

В салоне Mercedes S-Class W223 заменили руль и установили большой 14,4-дюймовый тачскрин мультимедийной системы MBUX нового поколения. Отдельный экран доступен и для переднего пассажира.

На передней панели установили три экрана Фото: Mercedes-Benz

Также теперь для роскошного Mercedes S-Class доступно больше возможностей персонализации. А ещё новый Mercedes S-Class может быть мобильным офисом с отдельными сиденьями сзади, 13,1-дюймовыми мониторами с дистанционным управлением, камерами для Zoom и холодильником.

Новый Mercedes S-Class, характеристики

Mercedes S-Class 2026 стал первой моделью, которая получила совершенно новый V8 твин-турбо. 4,0-литровый двигатель дебютировал в версии S580 на 537 сил с "мягкой" гибридной установкой.

Задний ряд можно превратить в мобильный офис Фото: Mercedes-Benz

3,0-литровая турбошестерня в Mercedes S500 также новая и развивает 443 л.с., а плагин-гибрид S580e теперь 585-сильный и способен проехать 100 км на электротяге.

Седан получил новые двигатели Фото: Mercedes-Benz

Седан получил улучшенную систему полуавтономного движения MB Drive Assist Pro. Кроме того, доработали пневмоподвеску Airmatic (она умеет сканировать дорогу перед авто) и дополнили ее "умными" амортизаторами, что сделало езду еще более комфортной. Управляемые задние колеса теперь стандартные для всех Mercedes S-Class 2026.

