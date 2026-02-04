Червоний барон: на продаж виставили унікальний Mercedes W126 80-х за $200 000 (фото)

У США на аукціоні продаватимуть оригінальний седан Mercedes-Benz W126 1983 року, доопрацьований в AMG. Авто існує в одному-єдиному екземплярі.

За цей Mercedes 500 SEL 6.0 AMG Red Baron (така повна назва авто) планують отримати до 200 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Седан отримав обвіс, спойлер і червоні 16-дюймові диски Фото: RM Sotheby's

У 80-х продукція ательє AMG не була настільки масовою, як зараз, а вважалася штучним ексклюзивом. Утім, конкретно це авто – раритет навіть за мірками свого часу.

Салон доопрацювали спеціалісти Gemballa Фото: RM Sotheby's

Засновник AMG Ганс Вернер Ауфрехт виконав унікальний тюнінг Mercedes W126 для свого друга Вільяма Вітца. Через червоний колір авто назвали Red Baron ("Червоний барон").

Седан Mercedes 500 SEL отримав обвіс, червоні 16-дюймові диски Penta та невеликий задній спойлер. Його шкіряний салон є творінням іншого німецького ательє – Gemballa. Авто оснащене клімат-контролем, люком, магнітолою Kenwood, електроприводом і підігрівом крісел.

В оздобленні салону використали шкіру і дерево Фото: RM Sotheby's

Mercedes W126 AMG отримав спортивну адаптивну підвіску, самоблокувальний диференціал та покращені гальма. Пізніше його оснастили потужнішим 6,0-літровим V8 на 375 сил, який дозволяє стартувати до сотні за 6 с.

Під капотом встановлено 6,0-літровий V8 Фото: RM Sotheby's

Mercedes 500 SEL AMG мав сімох власників, але мало експлуатувався і проїхав лише 66,3 тис. км. У 2024 році Червоний барон пройшло реставрацію, в яку вклали 50 000 доларів.

