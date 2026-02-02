Ідеальне для України: Mercedes випустив найбільш захищене авто у світі (фото)

Новий Mercedes S-Class 2026 отримав покращену броньовану версію Guard. Розкішний седан став ще більш захищеним.

Седан Mercedes S-Class W223 у броньованій версії Guard вийде на ринок за ціною приблизно 550 000 євро і поки що буде найдорожчим варіантом моделі. Про авто розповіли на сайті Motor1.

Седан дебютував із 603-сильним V12 Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes S-Class Guard — єдине серійне броньоване авто, захищене за стандартом VR10. Кращими є лише ексклюзивні автомобілі, які створюють за індивідуальним замовленням для глав держав.

Броньоване авто зберегло всі атрибути комфорту S-Class Фото: Mercedes-Benz

Броня та куленепробивне скло захищають від обстрілу спеціальними бронебійними кулями калібру 7,62 мм. Звісно ж, Mercedes S-Class Guard має систему пожежогасіння та шини, які не бояться проколів. Також є захист від газів із 900-літровим балоном зі стисненим повітрям.

Броньований Mercedes S-Class 2026 зберіг усі традиційні атрибути комфорту моделі — шкіряне оздоблення, роздільний клімат-контроль, електропакет, дисплеї для передніх та задніх пасажирів.

Товсте скло захищає від бронебійних куль Фото: Mercedes-Benz

Наразі доступний лише новий Mercedes S680 Guard із 6,0-літровим 630-сильним V12 твін-турбо та повним приводом. Авто масою 4,2 тонни здатне розвинути 190 км/год. Пізніше очікується розкішніший броньований Mercedes-Maybach S-Class.

