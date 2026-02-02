Идеальное для Украины: Mercedes выпустил самое защищенное авто в мире (фото)

Новый Mercedes S-Class 2026 получил улучшенную бронированную версию Guard. Роскошный седан стал еще более защищенным.

Седан Mercedes S-Class W223 в бронированной версии Guard выйдет на рынок по цене примерно 550 000 евро и пока будет самым дорогим вариантом модели. Об авто рассказали на сайте Motor1.

Седан дебютировал с 603-сильным V12 Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes S-Class Guard — единственное серийное бронированное авто, защищенное по стандарту VR10. Лучшими являются только эксклюзивные автомобили, которые создают по индивидуальному заказу для глав государств.

Бронированное авто сохранило все атрибуты комфорта S-Class Фото: Mercedes-Benz

Броня и пуленепробиваемые стекла защищают от обстрела специальными бронебойными пулями калибра 7,62 мм. Конечно же, Mercedes S-Class Guard имеет систему пожаротушения и шины, которые не боятся проколов. Также есть защита от газов с 900-литровым баллоном со сжатым воздухом.

Бронированный Mercedes S-Class 2026 сохранил все традиционные атрибуты комфорта модели — кожаную отделку, раздельный климат-контроль, электропакет, дисплеи для передних и задних пассажиров.

Толстое стекло защищает от бронебойных пуль Фото: Mercedes-Benz

Сейчас доступен только новый Mercedes S680 Guard с 6,0-литровым 630-сильным V12 твин-турбо и полным приводом. Авто массой 4,2 тонны способно развить 190 км/ч. Позже ожидается более роскошный бронированный Mercedes-Maybach S-Class.

