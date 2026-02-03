Развивают до 800 км/ч: на продажу выставили самые быстрые авто и мотоцикл (фото)

В США на аукцион выставили необычные болиды Vesco Racing. Автомобиль и мотоцикл отметились мировыми рекордами скорости.

Рекордные болиды построены американскими гонщиками и конструкторами братьями Доном и Риком Веско. Об этом сообщается на сайте аукциона Mecum.

Мотоцикл Vesco Racing Silver Bird Фото: Mecum

Vesco Racing Silver Bird Lightning Bolt

Нестандартный мотоцикл Vesco Racing получил обтекаемый кузов. В 1975 году его оснастили двумя 750-кубовыми двигателями Yamaha и Дон Веско смог на нем развить 487 км/ч по дну высохшего озера Бонневиль в США.

Vesco Racing Silver Bird разогнался 511 км/ч Фото: Mecum

Три года спустя рекордный мотоцикл оборудовали двумя 1000-кубовыми моторами Kawasaki и он смог разогнаться уже до 511 км/ч. Этот мировой рекорд скорости продержался 12 лет.

Vesco Racing Turbinator II

Болид Turbinator II создали в 2013 году. 11-метровое авто оснастили 5300-сильным газотурбинным двигателем Lycoming от вертолета. Несмотря на то, что оно весит 2,3 тонны, оно очень быстрое.

Vesco Racing Turbinator II способен развить 810 км/ч Фото: Mecum

В 2018 году в Бонневиле гонщик Дэйв Спенглер разогнал Turbinator II до 810 км/ч. Это абсолютный мировой рекорд скорости среди всех авто, в которых двигатель вращает колеса: быстрее только реактивные болиды. Достижение не побито до сих пор.

