Развивают до 800 км/ч: на продажу выставили самые быстрые авто и мотоцикл (фото)
В США на аукцион выставили необычные болиды Vesco Racing. Автомобиль и мотоцикл отметились мировыми рекордами скорости.
Рекордные болиды построены американскими гонщиками и конструкторами братьями Доном и Риком Веско. Об этом сообщается на сайте аукциона Mecum.
Vesco Racing Silver Bird Lightning Bolt
Нестандартный мотоцикл Vesco Racing получил обтекаемый кузов. В 1975 году его оснастили двумя 750-кубовыми двигателями Yamaha и Дон Веско смог на нем развить 487 км/ч по дну высохшего озера Бонневиль в США.
Три года спустя рекордный мотоцикл оборудовали двумя 1000-кубовыми моторами Kawasaki и он смог разогнаться уже до 511 км/ч. Этот мировой рекорд скорости продержался 12 лет.Важно
Vesco Racing Turbinator II
Болид Turbinator II создали в 2013 году. 11-метровое авто оснастили 5300-сильным газотурбинным двигателем Lycoming от вертолета. Несмотря на то, что оно весит 2,3 тонны, оно очень быстрое.
В 2018 году в Бонневиле гонщик Дэйв Спенглер разогнал Turbinator II до 810 км/ч. Это абсолютный мировой рекорд скорости среди всех авто, в которых двигатель вращает колеса: быстрее только реактивные болиды. Достижение не побито до сих пор.
