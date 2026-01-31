Разбитый эксклюзив: самое быстрое авто в мире впервые попало в ДТП (фото)
Новейший суперкар Yangwang U9 от BYD попал в ДТП. Раритетный электромобиль серьезно поврежден.
Новый BYD Yangwang U9 разбили в Китае 29 января. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Резонансное ДТП произошло в китайском месте Чжэцзян. BYD Yangwang U9 на большой скорости влетел в электрический минивэн Zeekr 009, который остановился на красный свет. Кроме того, в Zeekr 009 врезался электромобиль BYD Seagull. Суперкар Yangwang U9 съехал с дороги и вылетел в кусты.
В ДТП никто серьезно не пострадал, а вот автомобили повреждены. В частности, у BYD Yangwang U9 разбита передняя часть.Важно
Электромобиль Yangwang U9 — первый суперкар от BYD. Обтекаемое двухместное купе оснащено четырьмя моторами.
Стандартный суперкар BYD Yangwang U9 оснащен 1300-сильной установкой, а топовая версия Extreme — 3000-сильной. Более мощный вариант разогнался до 496 км/ч, то есть это самое быстрое авто в мире.
В арсенале электрического суперкара — "умная" подвеска с индивидуальным управлением для каждого колеса. Цена BYD Yangwang U9 стартует с $236 000.
Кстати, недавно возродили знаменитый суперкар Bugatti Veyron.
Также Фокус рассказывал о брутальном немецком суперкаре с двигателем Ferrari.