Возвращение легенды: Bugatti возродила знаменитый суперкар Veyron (фото)

Суперкар Bugatti Veyron возвращается. Культовую модель 2000-х возродили, сделали более современной и мощной.

Новый Bugatti Veyron посвятили 20-летию знакового авто и назвали F.K.P. Hommage. Подробности суперкара раскрыли на сайте Bugatti.

Bugatti F.K.P. Hommage отличается современными фарами и более широкими воздухозаборниками Фото: Bugatti

Суперкар Bugatti F.K.P. Hommage — новая модель, созданная подразделением Programme Solitaire, которое специализируется на эксклюзивных авто под заказ. Это трибьют не только Veyron, но и его создателю. F.K.P. — это инициалы доктора Фердинанда Карла Пиеха. Многолетний руководитель концерна Volkswagen был главным инициатором возрождения бренда Bugatti и создания Veyron.

Суперкар отрмиав 1600-сильный W16 Фото: Bugatti

F.K.P. Hommage внешне очень похож на Bugatti Veyron. Он сохраняет характерный элегантный и обтекаемый силуэт, а также фирменную решетку радиатора в виде подковы. Новую модель выдают детали вроде современной диодной оптики, более широких воздухозаборников или колесных дисков диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.

Суперкар посвятили "отцу" Bugatti Veyron — Фердинанду Пиеху Фото: Bugatti

Стиль Bugatti Veyron сохранили и в салоне F.K.P. Hommage. В отделке использовали дорогую кожу, гофрированный алюминий и роскошную ткань.

Стиль Bugatti Veyron сохранили и в салоне F.K.P. Hommage Фото: Bugatti

Конечно же, суперкар Bugatti F.K.P. Hommage сохранил 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами. Для него выбрали самую мощную 1600-сильную версию этого двигателя от Bugatti Chiron Super Sport. Авто имеет полный привод, пневмоподвеску и огромные карбоново-керамические тормоза.

Суперкар Bugatti Veyron — революционная модель 2000-х

Bugatti Veyron обозначил возрождение знаменитой марки под крылом Volkswagen и стал самым быстрым авто своего времени. С 2005 по 2015 год изготовили 450 купе и родстеров стоимостью от миллиона долларов.

Bugatti Veyron Super Sport развил 431 км/ч Фото: Bugatti

Bugatti Veyron получил 8,0-литровый W16 на 1001 л. с. и стал первым серийным авто, которое достигло 400 км/ч. Позже появилась 1200-сильная версия Super Sport, которая установила новый мировой рекорд скорости — 431 км/ч.

Особенность Bugatti Veyron в том, что он был не только быстрым, но и очень роскошным и комфортным. К тому же, модель получила целый набор революционных технологий 2000-х — первый в мире робот с двумя сцеплениями, регулируемую пневмоподвеску, активную аэродинамику и карбоново-керамические тормоза.

