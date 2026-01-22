Повернення легенди: Bugatti відродила знаменитий суперкар Veyron (фото)

Суперкар Bugatti Veyron повертається. Культову модель 2000-х відродили, зробили сучаснішою і потужнішою.

Новий Bugatti Veyron присвятили 20-річчю знакового авто та назвали F.K.P. Hommage. Подробиці суперкара розкрили на сайті Bugatti.

Bugatti F.K.P. Hommage вирізняється сучасними фарами та ширшими повітрозабірниками Фото: Bugatti

Суперкар Bugatti F.K.P. Hommage — нова модель, створена підрозділом Programme Solitaire, який спеціалізується на ексклюзивних авто під замовлення. Це триб'ют не лише Veyron, але і його творцю. F.K.P. — це ініціали доктора Фердинанда Карла Пієха. Багаторічний керівник концерну Volkswagen був головним ініціатором відродження бренду Bugatti та створення Veyron.

Суперкар отрмиав 1600-сильний W16 Фото: Bugatti

F.K.P. Hommage зовні дуже схожий на Bugatti Veyron. Він зберігає характерний елегантний і обтічний силует, а також фірмову решітку радіатора у вигляді підкови. Нову модель видають деталі на кшталт сучасної діодної оптики, ширших повітрозабірників чи колісних дисків діаметром 20 дюймів спереду і 21 дюйм ззаду.

Суперкар присвятили "батьку" Bugatti Veyron — Фердинанду Пієху Фото: Bugatti

Стиль Bugatti Veyron зберегли і в салоні F.K.P. Hommage. В оздобленні використали дорогу шкіру, гофрований алюміній та розкішну тканину.

Стиль Bugatti Veyron зберегли і в салоні F.K.P. Hommage Фото: Bugatti

Звісно ж, суперкар Bugatti F.K.P. Hommage зберіг 8,0-літровий W16 із чотирма турбінами. Для нього вибрали найпотужнішу 1600-сильну версію цього двигуна від Bugatti Chiron Super Sport. Авто має повний привід, пневмопідвіску та величезні карбоново-керамічні гальма.

Суперкар Bugatti Veyron — революційна модель 2000-х

Bugatti Veyron позначив відродження знаменитої марки під крилом Volkswagen і став найшвидшим авто свого часу. Із 2005 по 2015 рік виготовили 450 купе та родстерів вартістю від мільйона доларів.

Bugatti Veyron Super Sport розвинув 431 км/год Фото: Bugatti

Bugatti Veyron отримав 8,0-літровий W16 на 1001 к. с. і став першим серійним авто, яке сягнуло 400 км/год. Пізніше з'явилася 1200-сильна версія Super Sport, яка встановила новий світовий рекорд швидкості — 431 км/год.

Особливість Bugatti Veyron у тому, що він був не лише швидким, а й дуже розкішним та комфортним. До того ж, модель отримала цілий набір революційних технологій 2000-х — перший у світі робот із двома зчепленнями, регульовану пневмопідвіску, активну аеродинаміку та карбоново-керамічні гальма.

