Розбитий ексклюзив: найшвидше авто у світі вперше потрапило в ДТП (фото)
Новітній суперкар Yangwang U9 від BYD потрапив у ДТП. Раритетний електромобіль серйозно пошкоджений.
Новий BYD Yangwang U9 розбили в Китаї 29 січня. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Резонансна ДТП сталася у китайському місці Чжецзян. BYD Yangwang U9 на великій швидкості влетів у електричний мінівен Zeekr 009, який зупинився на червоне світло. Крім того, у Zeekr 009 врізався електромобіль BYD Seagull. Суперкар Yangwang U9 з’їхав із дороги та вилетів у кущі.
У ДТП ніхто серйозно не постраждав, а от автомобілі ушкоджені. Зокрема, в BYD Yangwang U9 розбита передня частина.Важливо
Електромобіль Yangwang U9 – перший суперкар від BYD. Обтічне двомісне купе оснащене чотирма моторами.
Стандартний суперкар BYD Yangwang U9 оснащений 1300-сильною установкою, а топова версія Extreme – 3000-сильною. Потужніший варіант розігнався до 496 км/год, тобто це найшвидше авто у світі.
В арсеналі електричного суперкара — "розумна" підвіска з індивідуальним керуванням для кожного колеса. Ціна BYD Yangwang U9 стартує з $236 000.
