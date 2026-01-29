Детская машинка Ferrari ушла с молотка по цене настоящего суперкара (фото)

В Париже на аукционе продали детскую машинку Ferrari Testa Rossa J. За нее отдали 204 000 евро.

Высокая цена Ferrari Testa Rossa J на уровне настоящего суперкара Ferrari Roma обусловлена тем, что это маленький эксклюзив. Об авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Ferrari Testa Rossa J имеет электромотор и развивает 80 км/ч Фото: RM Sotheby's

Машинка является копией знаменитого Ferrari 250 Testa Rossa 1958 года размером в 75% от оригинала. Ее разработала британская мастерская The Little Car Company (она специализируется на подобных копиях), а в Ferrari одобрили проект. Изготовили всего 299 таких авто и новыми они стоили от 93 000 евро.

Ferrari 250 Testa Rossa воссоздали до мельчайших деталей Фото: RM Sotheby's

Дизайн и интерьер Ferrari Testa Rossa воссоздали до мельчайших деталей: даже кожаное сиденье и колеса со спицами установили. Ferrari Testa Rossa J оснащен 16-сильным электромотором и способен развить 80 км/ч. Он оснащен регулируемыми амортизаторами Bilstein и дисковыми тормозами.

Сиденья отделали кожей Фото: RM Sotheby's

Оригинальный Ferrari 250 Testa Rossa — одна из самых успешных гоночных моделей марки. Спорткар три раза выигрывал знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане и трижды побеждал в чемпионате мира GT. Он оснащен 3,0-литровым 300-сильным V12 и способен развить 260 км/ч.

Кстати, недавно легендарный спортивный Ferrari 250 GTO 1962 года ушел с молотка за 38,5 миллиона долларов.

Также Фокус рассказывал, что в старом сарае обнаружили суперкар Ferrari 80-х с пробегом 1400 км.