Детская машинка Ferrari ушла с молотка по цене настоящего суперкара (фото)
В Париже на аукционе продали детскую машинку Ferrari Testa Rossa J. За нее отдали 204 000 евро.
Высокая цена Ferrari Testa Rossa J на уровне настоящего суперкара Ferrari Roma обусловлена тем, что это маленький эксклюзив. Об авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.Важно
Машинка является копией знаменитого Ferrari 250 Testa Rossa 1958 года размером в 75% от оригинала. Ее разработала британская мастерская The Little Car Company (она специализируется на подобных копиях), а в Ferrari одобрили проект. Изготовили всего 299 таких авто и новыми они стоили от 93 000 евро.
Дизайн и интерьер Ferrari Testa Rossa воссоздали до мельчайших деталей: даже кожаное сиденье и колеса со спицами установили. Ferrari Testa Rossa J оснащен 16-сильным электромотором и способен развить 80 км/ч. Он оснащен регулируемыми амортизаторами Bilstein и дисковыми тормозами.
Оригинальный Ferrari 250 Testa Rossa — одна из самых успешных гоночных моделей марки. Спорткар три раза выигрывал знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане и трижды побеждал в чемпионате мира GT. Он оснащен 3,0-литровым 300-сильным V12 и способен развить 260 км/ч.
Кстати, недавно легендарный спортивный Ferrari 250 GTO 1962 года ушел с молотка за 38,5 миллиона долларов.
Также Фокус рассказывал, что в старом сарае обнаружили суперкар Ferrari 80-х с пробегом 1400 км.