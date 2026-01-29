Дитяча машинка Ferrari пішла з молотка за ціною справжнього суперкара (фото)

У Парижі на аукціоні продали дитячу машинку Ferrari Testa Rossa J. За неї віддали 204 000 євро.

Висока ціна Ferrari Testa Rossa J на рівні справжнього суперкара Ferrari Roma обумовлена тим, що це маленький ексклюзив. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Ferrari Testa Rossa J має електромотор і розвиває 80 км/год Фото: RM Sotheby's

Машинка є копією знаменитого Ferrari 250 Testa Rossa 1958 року розміром у 75% від оригіналу. Її розробила британська майстерня The Little Car Company (вона спеціалізується на подібних копіях), а в Ferrari схвалили проєкт. Виготовили лише 299 таких авто і новими вони коштували від 93 000 євро.

Ferrari 250 Testa Rossa відтворили до найменших деталей Фото: RM Sotheby's

Дизайн та інтер'єр Ferrari Testa Rossa відтворили до найменших деталей: навіть шкіряне сидіння і колеса зі спицями встановили. Ferrari Testa Rossa J оснащений 16-сильним електромотором і здатен розвинути 80 км/год. Він оснащений регульованими амортизаторами Bilstein та дисковими гальмами.

Сидіння оздобили шкірою Фото: RM Sotheby's

Оригінальний Ferrari 250 Testa Rossa — одна з найуспішніших гоночних моделей марки. Спорткар три рази вигравав знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані та тричі перемагав у чемпіонаті світу GT. Він оснащений 3,0-літровим 300-сильним V12 і здатен розвинути 260 км/год.

До речі, нещодавно легендарний спортивний Ferrari 250 GTO 1962 року пішов із молотка за 38,5 мільйона доларів.

Також Фокус розповідав, що в старому сараї виявили суперкар Ferrari 80-х з пробігом 1400 км.