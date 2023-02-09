Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Ferrari випустили оригінальний електромобіль у ретро-стилі (фото)

Ferrari Testa Rossa J, Ferrari Testa Rossa, Ferrari Testa Rossa 1957, електромобіль Ferrari, електрокар Ferrari
Ferrari Testa Rossa J Pacco Gara – зменшена копія знаменитої моделі 50-х

Електромобіль Ferrari точно повторює знаменитий спорткар Testa Rossa 1957 року. У низці країн керувати таким авто можна без прав водія.

Related video

Представлений новий Ferrari Testa Rossa J Pacco Gara. Нову версію ретро-спорткара випустять лімітованою серією, а її вартість перевищить 100 000 євро. Про це повідомляє сайт компанії Little Car Company.

Ferrari Testa Rossa J, Ferrari Testa Rossa, Ferrari Testa Rossa 1957, електромобіль Ferrari, електрокар Ferrari Fullscreen
Електромобіль оснащений 19-сильним двигуном

Ця компанія спеціалізується на створенні мініатюрних електрокарів та у співпраці з Ferrari розробила Testa Rossa J. Першу версію моделі презентували у 2021 році, а тепер з'явилася його трекова версія Pacco Gara (у перекладі з італійської – "перегоновий пакет").

Ferrari Testa Rossa J, Ferrari Testa Rossa, Ferrari Testa Rossa 1957, електромобіль Ferrari, електрокар Ferrari Fullscreen
У салоні з'явилися гоночні ремені безпеки

Автомобіль є зменшеною копією легендарного Ferrari Testa Rossa 1957 року у розмірі 75% від оригіналу. Цей спорткар був непереможним — він тричі вигравав чемпіонат світу в класі Gran Turismo і чотири рази тріумфував у знаменитій гонці "24 години Ле-Мана".

Важливо
Імідж — все: кому із знаменитостей заборонено купувати суперкари Ferrari (фото)
Імідж — все: кому із знаменитостей заборонено купувати суперкари Ferrari (фото)

Ferrari Testa Rossa J точно повторює знаменитого предка. Версія Pacco Gara впізнається по захисних дугах, додатковій оптиці та хромованому дзеркалу заднього виду, а в салоні з'явилися гоночні ремені безпеки.

Ferrari Testa Rossa J, Ferrari Testa Rossa, Ferrari Testa Rossa 1957, електромобіль Ferrari, електрокар Ferrari Fullscreen
Позаду встановили захисні дуги

Електромобіль Ferrari отримав збільшення в потужності — віддачу електромотора збільшили з 16 до 19 к. с. Максимальна швидкість перевищує 80 км/год, але керувати таким малопотужним авто у багатьох країнах можна без прав водія. Крім того, встановлені регульовані амортизатори Bilstein і покращені перфоровані гальма, а рульове управління стало гострішим.

Раніше Фокус повідомляв, що аналогічну модель представили і Bugatti, причому їхній електрокар повторює знамените авто 20-х років.

Також ми писали, що на аукціон виставили найменший суперкар Ferrari.