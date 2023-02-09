Ferrari випустили оригінальний електромобіль у ретро-стилі (фото)

Електромобіль Ferrari точно повторює знаменитий спорткар Testa Rossa 1957 року. У низці країн керувати таким авто можна без прав водія.

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Представлений новий Ferrari Testa Rossa J Pacco Gara. Нову версію ретро-спорткара випустять лімітованою серією, а її вартість перевищить 100 000 євро. Про це повідомляє сайт компанії Little Car Company.

[ + – ] Електромобіль оснащений 19-сильним двигуном

Ця компанія спеціалізується на створенні мініатюрних електрокарів та у співпраці з Ferrari розробила Testa Rossa J. Першу версію моделі презентували у 2021 році, а тепер з'явилася його трекова версія Pacco Gara (у перекладі з італійської – "перегоновий пакет").

[ + – ] У салоні з'явилися гоночні ремені безпеки

Автомобіль є зменшеною копією легендарного Ferrari Testa Rossa 1957 року у розмірі 75% від оригіналу. Цей спорткар був непереможним — він тричі вигравав чемпіонат світу в класі Gran Turismo і чотири рази тріумфував у знаменитій гонці "24 години Ле-Мана".

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Ferrari Testa Rossa J точно повторює знаменитого предка. Версія Pacco Gara впізнається по захисних дугах, додатковій оптиці та хромованому дзеркалу заднього виду, а в салоні з'явилися гоночні ремені безпеки.

[ + – ] Позаду встановили захисні дуги

Електромобіль Ferrari отримав збільшення в потужності — віддачу електромотора збільшили з 16 до 19 к. с. Максимальна швидкість перевищує 80 км/год, але керувати таким малопотужним авто у багатьох країнах можна без прав водія. Крім того, встановлені регульовані амортизатори Bilstein і покращені перфоровані гальма, а рульове управління стало гострішим.

Раніше Фокус повідомляв, що аналогічну модель представили і Bugatti, причому їхній електрокар повторює знамените авто 20-х років.

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