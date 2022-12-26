Мініатюрна розкіш: у Британії створюють зменшені копії ексклюзивних автомобілів (фото)

У Little Car Company створили зменшені репліки класичних авто від Bugatti, Ferrari й Aston Martin. Їхня вартість стартує з 36 000 євро.

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Британська компанія Little Car Company створює зменшені копії ексклюзивних автомобілів. Вони практично повністю повторюють зовнішній вигляд оригінальних моделей, крім їхніх розмірів. Засновник бренду Бен Гедлі в інтерв'ю The Guardian розповів, як створюються такі незвичайні авто.

Little Car Company виготовляє зменшені версії дорогих автомобілів із електромоторами. У компанії працювали над репліками Aston Martin, Ferrari та навіть Bugatti.

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Усього за чотири роки Little Car Company досягла обороту в 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а її штаб уже налічує 60 співробітників. Їхня майстерня Bicester Heritage розташована на переобладнаній базі Королівських ВПС в Оксфордширі.

Вартість мініатюрних реплік розпочинається з 36 000 євро. Тому дозволити їх можуть далеко не кожен.

Наразі Little Car Company працює над створенням нового амбітного проєкту. Ним має стати повномасштабна версія іграшкової машинки з дистанційним керуванням Tamiya Wild One. Ця іграшка була популярна у 80-х.

Спочатку Бен Гедлі займався перепродажем дешевих мініреплік популярних автомобілів. Через кілька років із ним зв'язався французький автовиробник Bugatti, запропонувавши створити для автосалону в Женеві унікальну копію їхньої раритетної моделі, але в зменшеному розмірі. Так було створено репліку моделі Type 35 1924 року з відкритим верхом.

[ + – ] Репліка Bugatti Type 35 була створена в тісній співпраці з французьким автовиробником

Пізніше в Little Car Company створили мініатюрні копії Ferrari 250 Testa Rossa й Aston Martin DB5. Вони виконані в масштабі один до трьох від оригінального автомобіля.

[ + – ] "Дитяча" Ferrari 250 Testa Rossa практично повністю повторює зовнішній вигляд оригіналу Фото: Little Car Company

Для виробництва DB5 компанія співпрацювала з творцями фільмів про Джеймса Бонда, щоб максимально автентично повторити всі гаджети, включаючи кулемети з фар, які фігурували в шпигунських стрічках.

[ + – ] Мініатюрний Aston Martin DB5 можна оснастити шпигунськими гаджетами Джеймса Бонда Фото: Little Car Company

Раніше Фокус писав, що Little Car Company створила зменшену електричну копію легендарного класичного спорткара Ferrari 250 Testa Rossa.