Миниатюрная роскошь: в Британии создают уменьшенные копии эксклюзивных автомобилей (фото)

В Little Car Company создали уменьшенные реплики классических авто от Bugatti, Ferrari и Aston Martin. Их стоимость стартует с 36 000 евро.

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Британская компания Little Car Company создает уменьшенные копии эксклюзивных автомобилей. Они практически полностью повторяют внешний вид оригинальных моделей, кроме их размеров. Основатель бренда Бен Хедли в интервью The Guardian рассказал, как создаются такие необычные авто.

Little Car Company изготавливает уменьшенные версии дорогих автомобилей с электромоторами. В компании работали над репликами Aston Martin, Ferrari и даже Bugatti.

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Всего за четыре года Little Car Company достигла оборота в 10 миллионов фунтов стерлингов, а ее штаб уже насчитывает 60 сотрудников. Их мастерская Bicester Heritage расположена на переоборудованной базе Королевских ВВС в Оксфордшире.

Стоимость миниатюрных реплик начинаются с 36 000 евро. Поэтому позволить их могут далеко не все люди.

Сейчас Little Car Company работает над созданием нового амбициозного проекта. Им должна стать полномасштабная версия игрушечной машинки с дистанционным управлением Tamiya Wild One. Эта игрушка была популярна в 80-х.

Сперва Бен Хедли занимался перепродажей дешевых мини-реплик популярных автомобилей. Через несколько лет с ним связался французский автопроизводитель Bugatti, предложив создать для автосалона в Женеве уникальную копию их раритетной модели, но в уменьшенном размере. Так была создана реплика модели Type 35 1924 года с открытым верхом.

[ + – ] Реплика Bugatti Type 35 была создана в тесном сотрудничестве с французским автопроизводителем

Позже в Little Car Company создали миниатюрные копии Ferrari 250 Testa Rossa и Aston Martin DB5. Они выполнены в масштабе один к трем от оригинального автомобиля.

[ + – ] "Детская" Ferrari 250 Testa Rossa практически полностью повторяет внешний вид оригинала Фото: Little Car Company

Для производства DB5 компания сотрудничала с создателями фильмов о Джеймсе Бонде, чтобы максимально аутентично повторить все гаджеты, включая пулеметы из фар, которые фигурировали в шпионских лентах.

[ + – ] Миниатюрный Aston Martin DB5 можно оснастить шпионскими гаджетами Джеймса Бонда Фото: Little Car Company

Ранее Фокус писал, что Little Car Company создала уменьшенную электрическую копию легендарного классического спорткара Ferrari 250 Testa Rossa.