Розвивають до 800 км/год: на продаж виставили найшвидші авто і мотоцикл (фото)

У США на аукціон виставили незвичні боліди Vesco Racing. Автомобіль і мотоцикл відзначилися світовими рекордами швидкості.

Рекордні боліди збудовані американськими гонщиками та конструкторами братами Доном і Ріком Веско. Про це повідомляється на сайті аукціону Mecum.

Мотоцикл Vesco Racing Silver Bird Фото: Mecum

Vesco Racing Silver Bird Lightning Bolt

Нестандартний мотоцикл Vesco Racing отримав обтічний кузов. У 1975 році його оснастили двома 750-кубовими двигунами Yamaha і Дон Веско зміг на ньому розвинути 487 км/год по дну висохлого озера Бонневіль у США.

Vesco Racing Silver Bird розігнався 511 км/год Фото: Mecum

Три року потому рекордний мотоцикл обладнали двома 1000-кубовими моторами Kawasaki і він зміг розігнатися вже до 511 км/год. Цей світовий рекорд швидкості протримався 12 років.

Vesco Racing Turbinator II

Болід Turbinator II створили в 2013 році. 11-метрове авто оснастили 5300-сильним газотурбінним двигуном Lycoming від гелікоптера. Попри те, що воно важить 2,3 тонни, воно дуже швидке.

Vesco Racing Turbinator II здатен розвинути 810 км/год Фото: Mecum

У 2018 році в Бонневілі гонщик Дейв Спенглер розігнав Turbinator II до 810 км/год. Це абсолютний світовий рекорд швидкості серед усіх авто, в яких двигун обертає колеса: швидшими є лише реактивні боліди. Досягнення не побите і досі.

