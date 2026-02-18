На ньому їздив Том Круз: із молотка піде знакове авто з фільму "Місія неможлива" (відео)

У Великій Британії на аукціон виставили незвичайний Jeep Wrangler 2023 року. Позашляховик знявся у культовому фільмі "Місія неможлива".

За особливий Jeep Wrangler планують отримати до 50 000 фунтів стерлінгів ($67 800). Про кіногероя розповіли на сайті Iconic Auctioneers.

Тюнінг Jeep Wrangler Rubicon виконала компанія Auto Action спеціально для останньої частини кіносаги "Місія неможлива: Фінальна розплата". Авто отримало кодове позначення Ethan 1 — воно натякає, що у кіно ним керував персонаж Тома Круза Ітан Хант.

Jeep Wrangler Rubicon має набір фірмових аксесуарів — посилені бампери, дуги замість дверей, лебідку та великі позашляхові шини BF Goodrich. Крім того, встановили спецобладнання — трубчастий каркас, чотириточкові паски безпеки, захищений бензобак, системи автоматичного пожежогасіння та відмикання акумулятора.

Авто знялося у сцені погоні в шахті

У фільмі "Місія неможлива: Фінальна розплата" 2025 року цей Jeep Wrangler можна побачити у знаменитій сцені погоні в шахті. На зйомках за його кермо сідали як Том Круз, так і професійні каскадери.

