На аукціон виставили яскраву колекцію вінтажних пожежних авто на $1,5 мільйона (фото)

У США на аукціон виставили незвичну колекцію вінтажної техніки. З молотка підуть раритетні пожежні машини загальною вартістю понад $1,5 мільйона.

У колекції зібрані 14 пожежних транспортних засобів, відреставрованих до ідеального стану. Про них розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

На аукціон виставлена пожежна техніка, випущена в ХІХ і першій половині ХХ сторіччя. Це не лише автомобілі, адже найстаріші екземпляри – кінні екіпажі із пожежними насосами.

Візок Button & Blake 1858 року Фото: RM Sotheby's

Зокрема, найповажніший вік має віз із ручним насосом Button & Blake 1858 року, який оцінили в 150 000 доларів. Найдорожчими є екіпажі Silsby/Thomas Manning 1886 року та American LaFrance 1911 року з паровими насосами – за них планують отримати до $300 000.

Важливо

Червоний барон: на продаж виставили унікальний Mercedes W126 80-х за $200 000 (фото)

Саме пожежних American LaFrance найбільше в колекції – 12 із 14. Зокрема, 70-сильна модель Type 5 1911 року коштує 200 000 доларів. Також продають Ford T 1919 року, перероблений у пожежний автомобіль спеціалістами American LaFrance.

Відео дня

Найдосконалішим є American LaFrance Type 415 RC 1935 року з яскравим дизайном та 240-сильним двигуном V12 об’ємом 12,3 л. Його оцінили в $150 000.

Silsby/Thomas Manning 1886 року оцінили в $300 000 Фото: RM Sotheby's American LaFrance Type 5 1911 року Фото: RM Sotheby's Пожежний Ford T 1919 року Фото: RM Sotheby's American LaFrance 700 Series 1956 року Фото: RM Sotheby's

А найновіше пожежне авто – American LaFrance 700 Series 1956 року, Він також мав V12, проте оригінальний двигун не зберігся і пізніше його оснастили дизелем.

До речі, на аукціон виставили і колекцію іржавих ретроавто загальною вартістю понад $1,5 мільйона.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде непоказне сімейне авто короля Карла ІІІ.