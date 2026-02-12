Занедбані раритети: колекцію іржавих авто та мотоциклів продають за $2 мільйони (фото)

У США на аукціон виставили колекцію ретроавто. Усі вони іржаві та не відреставровані, проте за них отримають понад 2 мільйони доларів.

Із молотка підуть п’ять старовинних автомобілів та один мотоцикл. Про них розповіли на сайті аукціонного дому Gooding Christie’s.

Ретроавто належали колекціонеру Роберту Чевако. Усі вони потребують реставрації: їх кузови іржаві, а фарба облупилася.

Bugatti Type 40 Grand Sport Фото: GOODING&COMPANY

Найдорожче авто в колекції – купе Ferrari 342 America 1951 року, за яке планують отримати до $1,2 мільйона. Випустили лише 7 таких суперкарів із 4,1-літровим 200-сильним V12, причому конкретно це авто – єдине з кузовом від ательє Ghia.

Важливо

Червоний барон: на продаж виставили унікальний Mercedes W126 80-х за $200 000 (фото)

У 450 000 доларів оцінили родстер Bugatti Type 40 Grand Sport 1929 року, який не має лобового скла. Легкий спорткар оснащений 1,5-літровим двигуном потужністю 60 к. с.

Відео дня

Продають і два Porsche 356 50-х років – купе та спідстер. Їх орієнтовна вартість становить 150-180 тис. доларів.

Porsche 356 Фото: GOODING&COMPANY Porsche 356 Speedster Фото: GOODING&COMPANY Триколісний Morgan Фото: GOODING&COMPANY Vincent Series C Comet Фото: GOODING&COMPANY

Крім того, в колекції є оригінальний триколісний спорткар Morgan 1933 року із 40-сильним двигуном V2 та британський мотоцикл Vincent Series C Comet 1951 року.

Між іншим, на аукціон недавно виставили і непоказне сімейне авто короля Чарльза ІІІ.

Також Фокус розповідав, що найдешевший Ferrari продали за ціною Toyota Camry.