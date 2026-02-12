Заброшенные раритеты: коллекцию ржавых авто и мотоциклов продают за $2 миллиона (фото)
В США на аукцион выставили коллекцию ретроавто. Все они ржавые и не отреставрированные, однако за них получат более 2 миллионов долларов.
С молотка уйдут пять старинных автомобилей и один мотоцикл. О них рассказали на сайте аукционного дома Gooding Christie's.
Ретроавто принадлежали коллекционеру Роберту Чевако. Все они нуждаются в реставрации: их кузова ржавые, а краска облупилась.
Самое дорогое авто в коллекции — купе Ferrari 342 America 1951 года, за которое планируют получить до $1,2 миллиона. Выпустили всего 7 таких суперкаров с 4,1-литровым 200-сильным V12, причем конкретно это авто — единственное с кузовом от ателье Ghia.Важно
В 450 000 долларов оценили родстер Bugatti Type 40 Grand Sport 1929 года, который не имеет лобового стекла. Легкий спорткар оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 60 л. с.
Продают и два Porsche 356 50-х годов — купе и спидстер. Их ориентировочная стоимость составляет 150-180 тыс. долларов.
Кроме того, в коллекции есть оригинальный трехколесный спорткар Morgan 1933 года с 40-сильным двигателем V2 и британский мотоцикл Vincent Series C Comet 1951 года.
Между прочим, на аукцион недавно выставили и невзрачное семейное авто короля Чарльза ІІІ.
Также Фокус рассказывал, что самый дешевый Ferrari продали по цене Toyota Camry.