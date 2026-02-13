На аукцион выставили яркую коллекцию винтажных пожарных авто на $1,5 миллиона (фото)

В США на аукцион выставили необычную коллекцию винтажной техники. С молотка уйдут раритетные пожарные машины общей стоимостью более $1,5 миллиона.

В коллекции собраны 14 пожарных транспортных средств, отреставрированных до идеального состояния. О них рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

На аукцион выставлена пожарная техника, выпущенная в XIX и первой половине ХХ века. Это не только автомобили, ведь самые старые экземпляры — конные экипажи с пожарными насосами.

Тележка Button & Blake 1858 года Фото: RM Sotheby's

В частности, самый почтенный возраст имеет воз с ручным насосом Button & Blake 1858 года, который оценили в 150 000 долларов. Самыми дорогими являются экипажи Silsby/Thomas Manning 1886 года и American LaFrance 1911 года с паровыми насосами — за них планируют получить до $300 000.

Именно пожарных American LaFrance больше всего в коллекции — 12 из 14. В частности, 70-сильная модель Type 5 1911 года стоит 200 000 долларов. Также продают Ford T 1919 года, переделанный в пожарный автомобиль специалистами American LaFrance.

Самым совершенным является American LaFrance Type 415 RC 1935 года с ярким дизайном и 240-сильным двигателем V12 объемом 12,3 л. Его оценили в $150 000.

Silsby/Thomas Manning 1886 года оценили в $300 000 Фото: RM Sotheby's American LaFrance Type 5 1911 года Фото: RM Sotheby's Пожарный Ford T 1919 года Фото: RM Sotheby's American LaFrance 700 Series 1956 года Фото: RM Sotheby's

А самое новое пожарное авто — American LaFrance 700 Series 1956 года, Он также имел V12, однако оригинальный двигатель не сохранился и позже его оснастили дизелем.

Кстати, на аукцион выставили и коллекцию ржавых ретроавто общей стоимостью более $1,5 миллиона.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет невзрачное семейное авто короля Карла ІІІ.