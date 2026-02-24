Маленький Defender: розкрито подробиці нового доступного позашляховика Land Rover (фото)

Land Rover Defender невдовзі отримає молодшого брата. Компактний Defender Sport запропонують виключно в електричних версіях.

Новий Land Rover Defender Sport презентують під кінець нинішнього року, а його продажі стартують у 2027-му. Про це повідомляє видання Auto Express.

Позашляховик бачили під час тестів Фото: Auto Express

Позашляховик стане другою моделлю у лінійці новоствореного бренду Defender, а його основним конкурентом буде молодший брат "Гелендвагена". Авто обіцяє бути доступнішим за стандартний Defender.

Defender Sport уже бачили в камуфляжі під час тестів і на основі шпигунських фото створили рендер моделі. Компактний позашляховик зовні дуже нагадуватиме старшого брата Land Rover Defender. У нього високий капот, короткі звиси кузова і навіть двері багажника відчиняються вбік. У салоні Defender Sport встановлять великі дисплеї.

Зазначається, що модель запропонують у двох варіантах виконання. Міська версія матиме низькопрофільні шини, а позашляхова — гуму для бездоріжжя, пластиковий обвіс і збільшений кліренс.

Модель запропонують виключно в електричних версіях Фото: Auto Express

Новий Land Rover Defender Sport буде електромобілем, версії з двигунами внутрішнього згоряння поки не плануються. Позашляховик збудують на новій електричній платформі EMA та запропонують у повнопривідних модифікаціях із батареями ємністю приблизно 70-90 кВт∙год.

