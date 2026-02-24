Маленький Defender: раскрыты подробности нового доступного внедорожника Land Rover (фото)
Land Rover Defender вскоре получит младшего брата. Компактный Defender Sport предложат исключительно в электрических версиях.
Новый Land Rover Defender Sport презентуют под конец нынешнего года, а его продажи стартуют в 2027-м. Об этом сообщает издание Auto Express.
Внедорожник станет второй моделью в линейке новосозданного бренда Defender, а его основным конкурентом будет младший брат "Гелендвагена". Авто обещает быть доступнее стандартного Defender.
Defender Sport уже видели в камуфляже во время тестов и на основе шпионских фото создали рендер модели. Компактный внедорожник внешне будет очень напоминать старшего брата Land Rover Defender. У него высокий капот, короткие свесы кузова и даже дверь багажника открывается вбок. В салоне Defender Sport установят большие дисплеи.
Отмечается, что модель предложат в двух вариантах исполнения. Городская версия будет иметь низкопрофильные шины, а внедорожная — резину для бездорожья, пластиковый обвес и увеличенный клиренс.
Новый Land Rover Defender Sport будет электромобилем, версии с двигателями внутреннего сгорания пока не планируются. Внедорожник построят на новой электрической платформе EMA и предложат в полноприводных модификациях с батареями емкостью примерно 70-90 кВт∙ч.
