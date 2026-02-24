Внедорожное купе почти на 1000 сил: дебютировал самый оригинальный "Гелендваген" (фото)

Mercedes G-Class получил новую заряженную модификацию Gronos Coupe EVO C. "Гелендваген" превратили в сверхмощное внедорожное купе.

Тюнинг "Гелендвагена" выполнило знаменитое немецкое ателье Mansory. Выпустят всего 8 таких Gronos Coupe EVO C стоимостью более $500 000. Первые подробности проекта раскрыли на его странице в Instagram.

Мощность "Гелендвагена" выросла до 980 сил Фото: Mansory

Короткие двухдверные Mercedes G-Class уже давно не производят и в Mansory решили исправить это. Впрочем, "Гелендваген" не только лишился задних дверей, ведь передние двери теперь открываются против движения.

Салон отделали кожей и карбоном Фото: Mansory

Кроме того, авто получило традиционные аксессуары от Mansory — карбоновые обвес, спойлер и расширители арок. Также изменили решетку радиатора, установили 24-дюймовые диски и добавили вставки медного цвета.

Салон "Гелендвагена" украсили белой кожей и карбоном. Декор медного цвета появился и внутри.

Выпустят всего 8 Mansory Gronos Coupe EVO C Фото: Mansory

Тюнинг "Гелендвагена" также включает серьезную доработку двигателя. Отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 980 л. с. и 1250 Н∙м. Mansory Gronos Coupe EVO C способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 280 км/ч. Средний расход топлива составляет 15,8 л на 100 км.

