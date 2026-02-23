Более 700 сил и яркий дизайн: дебютировал экстремальный заряженный кроссовер Audi (фото)

Кроссовер Audi Q8 получил новую заряженную модификацию. Ее внешность стала более выразительной, а мощность превысила 700 сил.

Тюнинг Audi Q8 выполнило немецкое ателье ABT Sportsline, которое специализируется на доработке авто немецкой марки. О проекте рассказали на его сайте.

Мощность кроссовера можно увеличить до 720-760 л.с. Фото: ABT

За основу для тюнинга выбрали топовый кроссовер Audi RS Q8, который сам по себе довольно мощный: его 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает 600 л. с. в стандартном исполнении и 640 сил — в версии Performance.

Для Audi RS Q8 предлагают несколько вариантов доработки. Отдачу стандартной модели могут увеличить до 720 или 740 л. с., а пиковый крутящий момент возрастает с 800 до 920 Н∙м. Для Performance доступен отдельный тюнинг-кит RS-Q8 R на 760 л. с. и 980 Н∙м.

В салоне улучшили отделку Фото: ABT

Также устанавливают громкий спортивный выхлоп. Динамические характеристики не раскрывают, однако известно, что разгон до сотни занимает менее 3,5 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Средний расход топлива составляет 13-13,6 л/100 км.

Отличить новый Audi RS Q8 ABT можно по новым переднему спойлеру и заднему антикрылу с карбоном, а также дополнительным вентиляционным отверстиям. Стандартными являются 23-дюймовые диски ABT IR23 с широкими шинами размером 295/35 R23.

Кроссовер получил 23-дюймовые диски Фото: ABT

В салоне добавили карбона в отделку и постелили фирменные коврики. Тюнинг Audi RS Q8 стоит от 47 до 53 тыс. евро.

Между прочим, это не самый мощный кроссовер Audi RS Q8, ведь украинские специалисты создали яркую 1000-сильную версию модели.

