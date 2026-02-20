Агрессивный дизайн и 639 сил: представлен новый Audi RS5 2026 (фото)

Презентован новый Audi RS5 2026. Заряженная модель впервые стала плагин-гибридом, а ее линейку расширили.

Новый Audi RS5 выйдет на европейский рынок до конца первого квартала по цене от 106 200 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте Audi.

Дизайн Audi RS5 2026 более агрессивный Фото: Audi

Новый Audi RS5, характеристики

Главные изменения произошли под капотом, ведь теперь заряженный вариант Audi A5 — плагин-гибрид. 2,9-литровый V6 твин-турбо на 510 сил работает в паре со 177-сильным электромотором.

В линейке есть универсал Avant Фото: Audi

Суммарная отдача составляет 639 л. с. 825 Н∙м. Плагин-гибрид Audi RS5 стал значительно тяжелее (2355 кг), однако и быстрее — способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 285 км/ч.

К тому же, батарея емкостью 25,9 кВт∙ч позволяет проехать до 87 км на электротяге. Зарядка занимает 2,5 часа.

Разгон до сотни занимает 3,6 с Фото: Audi

В арсенале Audi RS5 2026 — полный привод с векторизацией тяги и дрифт-режимом, активный задний дифференциал и спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами. За доплату доступны карбоново-керамические тормоза, которые позволяют останавливаться со 100 км/ч на участке 30,6 м.

Дизайн Audi RS5 2026

Новый Audi RS5 теперь доступен в кузовах лифтбек (Sportback) и универсал (Avant). Дизайн авто стал значительно агрессивнее — с особой решеткой радиатора, раздутыми крыльями, обвесом, диффузором и спойлером.

На передней панели установили три экрана Фото: Audi

Стандартными являются матричные фары и 20-дюймовые диски, а сзади видны две широкие выхлопные трубы.

Audi RS5 получил спортивные кресла Фото: Audi

Салон Audi RS5 украсили алькантарой с ярко-красными акцентами, а в качестве опций предлагают кожу и карбон. Авто получило спортивные кресла и руль, а на передней панели установлены три экрана с измененной графикой.

