Агресивний дизайн і 639 сил: представлено новий Audi RS5 2026 (фото)

Презентовано новий Audi RS5 2026. Заряджена модель вперше стала плагін-гібридом, а її лінійку розширили.

Новий Audi RS5 вийде на європейський ринок до кінця першого кварталу за ціною від 106 200 євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Audi.

Дизайн Audi RS5 2026 агресивніший Фото: Audi

Новий Audi RS5, характеристики

Головні зміни відбулися під капотом, адже тепер заряджений варіант Audi A5 – плагін-гібрид. 2,9-літровий V6 твін-турбо на 510 сил працює в парі з 177-сильним електромотором.

У лінійці є універсал Avant Фото: Audi

Сумарна віддача становить 639 к. с. 825 Н∙м. Плагін-гібрид Audi RS5 став значно важчим (2355 кг), проте і швидший – здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 285 км/год.

Опитування Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року? Опитування відкрите до Так, потрібно продовжити розвиток "зеленого" транспорту в Україні Ні, пільги скорочують надходження до бюджету під час війни Повернути пільги тільки для недорогих бюджетних моделей, нульове розмитнення електричних Porsche і Rolls-Royce - це перебір Голосувати

До того ж, батарея ємністю 25,9 кВт∙год дозволяє проїхати до 87 км на електротязі. Зарядка займає 2,5 години.

Відео дня

Розгін до сотні займає 3,6 с Фото: Audi

В арсеналі Audi RS5 2026 – повний привід із векторизацією тяги і дрифт-режимом, активний задній диференціал та спортивна підвіска з адаптивними амортизаторами. За доплату доступні карбоново-керамічні гальма, які дозволяють зупинятися зі 100 км/год на ділянці 30,6 м.

Важливо

Ціна $35 000 і запас ходу 750 км: недорогий електрокросовер Audi помітили на тестах (фото)

Дизайн Audi RS5 2026

Новий Audi RS5 тепер доступний у кузовах ліфтбек (Sportback) та універсал (Avant). Дизайн авто став значно агресивнішим – із особливою решіткою радіатора, роздутими крилами, обвісом, дифузором та спойлером.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Audi

Стандартними є матричні фари та 20-дюймові диски, а ззаду видно дві широкі вихлопні труби.

Audi RS5 отримав спортивні крісла Фото: Audi

Салон Audi RS5 оздобили алькантарою з яскраво-червоними акцентами, а в якості опцій пропонують шкіру та карбон. Авто отримало спортивні крісла та кермо, а на передній панелі встановлено три екрани зі зміненою графікою.

До речі, нещодавно в Києві помітили новий Audi A6 шостого покоління.

Також Фокус розповідав про найшвидший кросовер Volkswagen.