Агресивний дизайн і 639 сил: представлено новий Audi RS5 2026 (фото)
Презентовано новий Audi RS5 2026. Заряджена модель вперше стала плагін-гібридом, а її лінійку розширили.
Новий Audi RS5 вийде на європейський ринок до кінця першого кварталу за ціною від 106 200 євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Audi.
Новий Audi RS5, характеристики
Головні зміни відбулися під капотом, адже тепер заряджений варіант Audi A5 – плагін-гібрид. 2,9-літровий V6 твін-турбо на 510 сил працює в парі з 177-сильним електромотором.
Сумарна віддача становить 639 к. с. 825 Н∙м. Плагін-гібрид Audi RS5 став значно важчим (2355 кг), проте і швидший – здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 285 км/год.
До того ж, батарея ємністю 25,9 кВт∙год дозволяє проїхати до 87 км на електротязі. Зарядка займає 2,5 години.
В арсеналі Audi RS5 2026 – повний привід із векторизацією тяги і дрифт-режимом, активний задній диференціал та спортивна підвіска з адаптивними амортизаторами. За доплату доступні карбоново-керамічні гальма, які дозволяють зупинятися зі 100 км/год на ділянці 30,6 м.Важливо
Дизайн Audi RS5 2026
Новий Audi RS5 тепер доступний у кузовах ліфтбек (Sportback) та універсал (Avant). Дизайн авто став значно агресивнішим – із особливою решіткою радіатора, роздутими крилами, обвісом, дифузором та спойлером.
Стандартними є матричні фари та 20-дюймові диски, а ззаду видно дві широкі вихлопні труби.
Салон Audi RS5 оздобили алькантарою з яскраво-червоними акцентами, а в якості опцій пропонують шкіру та карбон. Авто отримало спортивні крісла та кермо, а на передній панелі встановлено три екрани зі зміненою графікою.
