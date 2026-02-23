Понад 700 сил і яскравий дизайн: дебютував екстремальний заряджений кросовер Audi (фото)

Кросовер Audi Q8 отримав нову заряджену модифікацію. Її зовнішність стала виразнішою, а потужність перевищила 700 сил.

Тюнінг Audi Q8 виконало німецьке ательє ABT Sportsline, яке спеціалізується на доопрацюванні авто німецької марки. Про проєкт розповіли на його сайті.

Потужність кросовера можна збільшити до 720-760 к. с. Фото: ABT

За основу для тюнінгу обрали топовий кросовер Audi RS Q8, який сам по собі доволі потужний: його 4,0-літровий V8 твін-турбо розвиває 600 к. с. у стандартному виконанні та 640 сил — у версії Performance.

Для Audi RS Q8 пропонують кілька варіантів доопрацювання. Віддачу стандартної моделі можуть збільшити до 720 або 740 к. с., а піковий крутний момент зростає з 800 до 920 Н∙м. Для Performance доступний окремий тюнінг-кіт RS-Q8 R на 760 к. с. і 980 Н∙м.

У салоні покращили оздоблення Фото: ABT

Також встановлюють гучний спортивний вихлоп. Динамічні характеристики не розкривають, проте відомо, що розгін до сотні займає менш ніж 3,5 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год. Середня витрата пального складає 13-13,6 л/100 км.

Важливо

Відрізнити новий Audi RS Q8 ABT можна за новими переднім спойлером і заднім антикрилом із карбоном, а також додатковими вентиляційними отворами. Стандартними є 23-дюймові диски ABT IR23 із широкими шинами розміром 295/35 R23.

Кросовер отримав 23-дюймові диски Фото: ABT

У салоні додали карбону в оздоблення та постелили фірмові килимки. Тюнінг Audi RS Q8 коштує від 47 до 53 тис. євро.

Між іншим, це не найпотужніший кросовер Audi RS Q8, адже українські спеціалісти створили яскраву 1000-сильну версію моделі.

Також Фокус розповідав про новий Audi RS5, який став 639-сильним плагін-гібридом.