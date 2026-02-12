Финальный босс: представлен самый оригинальный и эпатажный Mercedes 600 (видео)
Классический Mercedes 600 1971 года получил новую жизнь. Его превратили в сумасшедший 800-сильный лимузин, который подошел бы семье Адамсов.
Экстравагантный тюнинг Mercedes 600 W100 выполнило ателье S-Klub LA. О проекте, который назвали Final boss ("Финальный босс"), рассказывает сайт Motor1.
Для доработки выбрали заброшенный Mercedes 600 1971 года, который обнаружили в Техасе. Его кузов установили на шасси современного Mercedes-AMG S63 E-Performance. Это оказалось на удивление несложно, ведь два автомобиля имеют почти одинаковые размеры.Важно
Mercedes S63 AMG поделился кожаным салоном, а также 802-сильной плагин-гибридной установкой с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором, у него позаимствовали и пневмоподвеску и тормоза. В багажнике установили динамики аудиосистемы.
К тому же, дизайн Mercedes 600 стал более экстравагантным — авто напоминает американские хот-роды. Кузов занизили, крылья расширили, установили более агрессивные бамперы, обвес и огромное антикрыло. Кроме того, появились современные светодиодные фары и новые колесные диски с низкопрофильной резиной Toyo. Решетку радиатора украсили большим логотипом Mercedes.
Ранее стало известно, что знаменитый Mercedes W126 80-х вернут в производство и оснастят V12.
