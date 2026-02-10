С 7,5-литровым V12: легендарный Mercedes W126 80-х вернут в производство (фото)

Знаменитый Mercedes-Benz W126 вернется на рынок. Возрожденное авто получит сверхмощный V12 от суперкара.

Купе Mercedes W126 планируют выпускать с 2027 года и всего соберут 12 автомобилей. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Mercedes W126 — творение американского тюнинг-ателье Renntech. Проект назвали SEC V12 Sledgehammer — он является трибьютом знаменитому заряженному купе Mercedes 560 SEC 6.0 AMG Widebody.

Авто получит обвес, спойлер и расширенные крылья Фото: Renntech

Как и предок, современное купе Mercedes W126 Renntech имеет более агрессивные бамперы, обвес и фирменные расширенные крылья. Сзади установили спойлер и диффузор, а на капоте появились воздухозаборники. Авто получит современную низкопрофильную резину Michelin.

Салон Renntech SEC V12 Sledgehammer не показали, однако сообщается, что заказчики смогут персонализировать свои автомобили и выбирать эксклюзивную отделку.

Под капотом установят 7,5-литровый V12 Фото: Renntech

Название указывает, что под капот Mercedes W126 установят V12, причем особенный. Двигатель Mercedes M120 устанавливался на суперкары Pagani Zonda и Mercedes CLK-GTR. В Renntech SEC V12 Sledgehammer его расточат до 7,5 л, что увеличит отдачу до 660 л. с. и 880 Нм.

