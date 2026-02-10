Із 7,5-літровим V12: легендарний Mercedes W126 80-х повернуть у виробництво (фото)

Знаменитий Mercedes-Benz W126 повернеться на ринок. Відроджене авто отримає надпотужний V12 від суперкара.

Купе Mercedes W126 планують випускати з 2027 року і всього зберуть 12 автомобілів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Mercedes W126 — творіння американського тюнінг-ательє Renntech. Проєкт назвали SEC V12 Sledgehammer — він є триб'ютом знаменитому зарядженому купе Mercedes 560 SEC 6.0 AMG Widebody.

Авто отримає обвіс, спойлер та розширені крила Фото: Renntech

Як і предок, сучасне купе Mercedes W126 Renntech має агресивніші бампери, обвіс та фірмові розширені крила. Ззаду встановили спойлер та дифузор, а на капоті з'явилися повітрозабірники. Авто отримає сучасну низькопрофільну гуму Michelin.

Салон Renntech SEC V12 Sledgehammer не показали, проте повідомляється, що замовники зможуть персоналізувати свої автомобілі та вибирати ексклюзивне оздоблення.

Під капотом встановлять 7,5-літровий V12 Фото: Renntech

Назва вказує, що під капот Mercedes W126 встановлять V12, причому особливий. Двигун Mercedes M120 встановлювали на суперкари Pagani Zonda та Mercedes CLK-GTR. У Renntech SEC V12 Sledgehammer його розточать до 7,5 л, що збільшить віддачу до 660 к. с. та 880 Нм.

