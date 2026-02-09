Дорожчий, ніж новий: непоказний 21-річний Mercedes пішов з молотка за $300 000 (фото)

У США на аукціоні продали купе Mercedes CL 2005 року. За непримітне, на перший погляд, авто віддали 303 303 долари.

Така ціна Mercedes CL C215 є рекордною для моделі. Примітно, що новим це авто коштувало 182 тис. доларів. Його подробиці розкрили на сайті аукціону Bring a Trailer.

Купе оцінили в 303 тис. доларів Фото: Bring a Trailer

Захмарна ціна Mercedes CL зумовлена двома факторами. По-перше, це капсула часу з пробігом всього 5300 км. Купе Mercedes S-Class ідеально збереглося зовні та всередині. Воно мало їздило і більше стояло в гаражі.

По-друге, це топовий заряджений варіант Mercedes CL65 AMG. Таких автомобілів у 2004-2006 роках виготовили всього 777 і головна їхня відмінність — 6,0-літровий 612-сильний V12 твін-турбо під капотом.

Під капотом встановлено 6,0-літровий V12 твін-турбо на 612 сил Фото: Bring a Trailer

З 5-ступінчастим автоматом купе Mercedes CL65 AMG здатне розігнатися до 100 км/год за 4,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Авто отримало спортивну пневмопідвіску і поліпшені гальма.

Відео дня

Важливо

Їх випустили всього 11: в Україні з'явився унікальний кабріолет Mercedes W124 (відео)

Відрізнити Mercedes CL65 AMG можна за агресивнішими бамперами, скромним обвісом і 19-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні крісла, а в оздобленні використали шкіру і каштанове дерево.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Bring a Trailer

Звісно, флагманське купе Mercedes CL65 AMG багато оснащене, за мірками свого часу. Авто має ксенонові фари, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, люк, навігацію, парктронік, CD-чейнджер, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь.

Між іншим, нещодавно на торги виставили унікальний седан Mercedes W126 AMG Red Baron 80-х.

Також Фокус повідомляв, що виявили культовий суперкар Ferrari 90-х за $4 мільйони в новому стані.