Дороже, чем новый: неприметный 21-летний Mercedes ушел с молотка за $300 000 (фото)

В США на аукционе продали купе Mercedes CL 2005 года. За неприметное, на первый взгляд, авто отдали 303 303 доллара.

Такая цена Mercedes CL C215 является рекордной для модели. Примечательно, что новым это авто стоило 182 тыс. долларов. Его подробности раскрыли на сайте аукциона Bring a Trailer.

Купе оценили в 303 тыс. долларов Фото: Bring a Trailer

Заоблачная цена Mercedes CL обусловлена двумя факторами. Во-первых, это капсула времени с пробегом всего 5300 км. Купе Mercedes S-Class идеально сохранилось снаружи и внутри. Оно мало ездило и больше стояло в гараже.

Во-вторых, это топовый заряженный вариант Mercedes CL65 AMG. Таких автомобилей в 2004-2006 годах изготовили всего 777 и главное их отличие — 6,0-литровый 612-сильный V12 твин-турбо под капотом.

Под капотом установлен 6,0-литровый V12 твин-турбо на 612 сил Фото: Bring a Trailer

С 5-ступенчатым автоматом купе Mercedes CL65 AMG способно разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Авто получило спортивную пневмоподвеску и улучшенные тормоза.

Відео дня

Важно

Их выпустили всего 11: в Украине появился уникальный кабриолет Mercedes W124 (видео)

Отличить Mercedes CL65 AMG можно по более агрессивным бамперам, скромному обвесу и 19-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использовали кожу и каштановое дерево.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Bring a Trailer

Конечно, флагманское купе Mercedes CL65 AMG богато оснащено, по меркам своего времени. Авто имеет ксеноновые фары, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, люк, навигацию, парктроник, CD-чейнджер, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

Между прочим, недавно на торги выставили уникальный седан Mercedes W126 AMG Red Baron 80-х.

Также Фокус сообщал, что обнаружили культовый суперкар Ferrari 90-х за $4 миллиона в новом состоянии.