Фінальний бос: представлено найоригінальніший і найепатажніший Mercedes 600 (відео)

Класичний Mercedes 600 1971 року отримав нове життя. Його перетворили на божевільний 800-сильний лімузин, який підійшов би родині Адамсів.

Екстравагантний тюнінг Mercedes 600 W100 виконало ательє S-Klub LA. Про проєкт, який назвали Final boss ("Фінальний бос"), розповідає сайт Motor1.

Для доопрацювання обрали покинутий Mercedes 600 1971 року, який виявили в Техасі. Його кузов встановили на шасі сучасного Mercedes-AMG S63 E-Performance. Це виявилося на диво нескладно, адже два автомобілі мають майже однакові розміри.

Седан отримав величезне антикрило Фото: Motor1.com

Mercedes S63 AMG поділився шкіряним салоном, а також 802-сильною плагін-гібридною установкою з 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором, у нього запозичили і пневмопідвіску та гальма. У багажнику встановили динаміки аудіосистеми.

Авто отримало сучасний салон Фото: Motor1.com

До того ж, дизайн Mercedes 600 став екстравагантнішим — авто нагадує американські хот-роди. Кузов занизили, крила розширили, встановили агресивніші бампери, обвіс та величезне антикрило. Крім того, з’явилися сучасні світлодіодні фари та нові колісні диски з низькопрофільною гумою Toyo. Решітку радіатора прикрасили великим логотипом Mercedes.

