Позашляхове купе майже на 1000 сил: дебютував найоригінальніший "Гелендваген" (фото)

Mercedes G-Class отримав нову заряджену модифікацію Gronos Coupe EVO C. "Гелендваген" перетворили на надпотужне позашляхове купе.

Тюнінг "Гелендвагена" виконало знамените німецьке ательє Mansory. Випустять лише 8 таких Gronos Coupe EVO C вартістю понад $500 000. Перші подробиці проєкту розкрили на його сторінці в Instagram.

Потужність "Гелендвагена" зросла до 980 сил Фото: Mansory

Короткі дводверні Mercedes G-Class уже давно не виробляють і в Mansory вирішили виправити це. Утім, "Гелендваген" не лише позбувся задніх дверей, адже передні двері тепер відкриваються проти руху.

Салон оздобили шкірою та карбоном Фото: Mansory

Крім того, авто отримало традиційні аксесуари від Mansory – карбонові обвіс, спойлер та розширювачі арок. Також змінили решітку радіатора, встановили 24-дюймові диски та додали вставки мідного кольору.

Салон "Гелендвагена" оздобили білою шкірою та карбоном. Декор мідного кольору з’явився і всередині.

Випустять лише 8 Mansory Gronos Coupe EVO C Фото: Mansory

Тюнінг "Гелендвагена" також включає серйозне доопрацювання двигуна. Віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 980 к. с. та 1250 Н∙м. Mansory Gronos Coupe EVO C здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с та розвинути 280 км/год. Середня витрата пального становить 15,8 л на 100 км.

