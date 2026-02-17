Червона свиня повертається: дизайнер Mercedes відродив найпершу модель від AMG (фото)

Знаменитий Mercedes 300 SEL 6.8 AMG 1971 року отримав сучасного наступника. Це останній проєкт від шеф-дизайнера Mercedes-Benz.

Концепт Mercedes Red Pig — сучасна варіація на тему найпершої моделі від AMG. Про проєкт розповіли на сайті Motor1.

Новий Mercedes Red Pig більш обтічний, аніж знаменитий предок Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes Red Pig — прощальна робота Гордена Вагенера, який 29 років пропрацював стилістом Mercedes, а з 2016 року став головним дизайнером компанії. Він вирішив віродити гоночний седан Mercedes 300 SEL 6.8 AMG 1971 року, який свого часу отримав прізвисько Red Pig ("Червона свиня").

Авто стало останнім проєктом головного дизайнера Mercedes Гордена Вагенера Фото: Mercedes-Benz

Концепт дуже нагадує знаменитого предка, проте витриманий у сучасному стилі марки. Він більш обтічний, а решітка радіатора за формою родом із 60-х, а от її дизайн — такий, як в електричного Mercedes GLC EV. Класичні круглі фари прикрасили логотипами Mercedes, як у нових S-Class та E-Class.

Mercedes 300 SEL 6.8 Red Pig — перше авто від AMG

Mercedes Red Pig 1971 року вважається першим творінням AMG. Своє прізвисько він отримав за червоне забарвлення та великі розміри, як для гоночного авто.

Оригінальний Mercedes 300 SEL 6.8 Red Pig 1971 року Фото: Mercedes-Benz

"Червона свиня" створена на базі зарядженого представницького седана Mercedes 300 SEL 6.3. Авто оснастили 6,8-літровим 428-сильним V8, який дозволяв розвивати 265 км/год. У 1971 році Mercedes 300 SEL 6.8 AMG відзначився перемогою у 24-годинних перегонах на трасі в Спа у Бельгії.

