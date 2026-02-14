Найнадійніше авто усіх часів повертають у виробництво через 53 роки (фото)

Volvo P1800 70-х років повертається на ринок. Нетиповий сімейний спорткар зберіг вінтажний дизайн, але став сучаснішим і значно потужнішим.

Новий Volvo P1800 назвали Norrsken, що в перекладі зі шведської значить "північне сяйво". Про проєкт розповіло видання Auto Express.

Відроджений Volvo P1800 випустили не у Швеції, а в Нідерландах. Це творіння дизайн-центру Autoforma та майстерні Volvo Lotte, яка займається реставрацією вінтажних моделей шведської марки.

Універсал отримав діодну оптику та спойлер

За основу взяли спортивний універсал Volvo P1800 ES 1972-1973 років. Дизайн авто змінився мало – його дещо занизили, розширили крила, додали спойлер на дах. Утім, кузовні панелі тепер карбонові, а оптика – світлодіодна. Встановлені й сучасні литі диски.

Важливо

Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: універсальний варіант

Компонування салону Volvo P1800 ES також не змінили, але в оздобленні використали дорогі шкіру, алькантару та алюміній. З’явилися нові передні крісла, клімат-контроль і мультимедіа з тачскріном. Об’єм багажника зі складеними задніми сидіннями становить 1000 л.

Відео дня

Volvo P1800 ES оснастили 2,5-літровим турбомотором

Під капотом Volvo P1800 ES Norrsken замість 1,8-літрової 125-сильної четвірки тепер встановлено 2,5-літровий п’ятициліндровий турбомотор. Його характеристики поки не розкривають, але в Auto Express зазначають, що, скоріше за все, мова йде про 300-сильний двигун від Volvo S60 R.

Крім того, встановили сучасну КПП і збільшені гальма, а також доопрацювали підвіску і кермове управління. Випускатимуть усього по п’ять Norrsken на рік, а ціна Volvo P1800 ES становить 300 000 євро.

Салон оздобили шкірою та алькантарою

Нагадаємо, що оригінальні купе та універсал Volvo P1800 випускали з 1961 по 1973 рік. Модель потрапила до Книги рекордів Гіннеса, як найнадійніше авто у світі, адже один з екземплярів проїхав 5,15 млн км, без заміни основних агрегатів.

До речі, в Іспанії відроджують знаменитий суперкар 50-х років, створений українцем.

Також Фокус писав, що СЕО Volvo прогнозує швидке здешевшання електрокарів.