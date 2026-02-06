Будуть дешевшими за авто з ДВЗ: CEO Volvo прогнозує швидке зниження вартості електрокарів

Керівник Volvo впевнений, що електромобілі повинні суттєво подешевшати вже в найближчі роки. Зниженню вартості сприятимуть нові батареї та сучасні технології виробництва.

За 5 років електрокари ймовірно стануть дешевшими, аніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.Про це СЕО Volvo Хокан Самуельссон заявив на брифінгу в Стокгольмі, повідомляє сайт The Drive.

За його словами, нові електромобілі стануть доступнішими завдяки літій-залізо-фосфатним (LFP) батареям, які є дешевшими за літієві акумулятори типу NMC, оскільки у їх складі міститься менше дорогих матеріалів.

CEO Volvo згадав про перспективні твердотілі батареї, проте їх масово впровадження доведеться ще довго чекати. Поки ж є усі можливості зробити існуючі літій-іонні батареї дешевшими.

До того ж, знизити собівартість електрокарів дозволять сучасні технології виробництва на кшталт інтеграції батареї у силову структуру авто чи гігакастингу.Саме ці методи застосовують при збиранні нового електрокросовера Volvo EX60.

Хокан Самуельссон зазначив, що електромобілі Volvo вже рентабельні, проте маржа на них усе ж поки менша, аніж на моделях із двигунами внутрішнього згоряння.

Примітно, що раніше у Volvo планували повністю перейти на випуск електрокарів до 2030 року, проте тепер диверсифікували стратегію. Зокрема, раніше анонсували появу плагін-гібридів нового покоління із запасом ходу майже 1000 км.

Також Фокус розповідав про новий флагманський кросовер Volvo, який кине виклик BMW X7.