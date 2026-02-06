Будут дешевле авто с ДВС: CEO Volvo прогнозирует скорое снижение стоимости электрокаров

Руководитель Volvo уверен, что электромобили должны существенно подешеветь уже в ближайшие годы. Снижению стоимости будут способствовать новые батареи и современные технологии производства.

Через 5 лет электрокары вероятно станут дешевле, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания, об этом СЕО Volvo Хокан Самуэльссон заявил на брифинге в Стокгольме, сообщает сайт The Drive.

По его словам, новые электромобили станут более доступными благодаря литий-железо-фосфатным (LFP) батареям, которые дешевле литиевых аккумуляторов типа NMC, поскольку в их составе содержится меньше дорогих материалов.

CEO Volvo упомянул о перспективных твердотельных батареях, однако их массового внедрения придется еще долго ждать. Пока же есть все возможности сделать существующие литий-ионные батареи дешевле.

К тому же, снизить себестоимость электрокаров позволят современные технологии производства вроде интеграции батареи в силовую структуру авто или гигакастинга, именно эти методы применяют при сборке нового электрокроссовера Volvo EX60.

Хокан Самуэльссон отметил, что электромобили Volvo уже рентабельны, однако маржа на них все же пока меньше, чем на моделях с двигателями внутреннего сгорания.

Примечательно, что ранее в Volvo планировали полностью перейти на выпуск электрокаров к 2030 году, однако теперь диверсифицировали стратегию. В частности, ранее анонсировали появление плагин-гибридов нового поколения с запасом хода почти 1000 км.

