Volvo выпустит инновационные электрифицированные кроссоверы с запасом хода почти 1000 км

Volvo разрабатывает плагин-гибриды следующего поколения. Новые модели будут иметь большие батареи и смогут преодолевать 160 км на электротяге.

Новые Volvo с плагин-гибридными установками появятся уже в нынешнем году. Эту информацию уже подтвердил гендиректор кампании Хакан Самуэльссон во время презентации электрокроссовера Volvo EX60. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Плагин-гибриды Volvo новой генерации также будут кроссоверами. Речь идет, прежде всего, о новых Volvo XC40 и XC60, а также обновленном Volvo XC90.

Кроссоверы Volvo получат силовые установки, подобные той, которой оснастили новый Volvo XC70. Он может проехать более 200 км на электротяге и является именно плагин-гибридом, а не электрокаром с удлинителем хода, ведь его 1,5-литровый бензиновый двигатель способен вращать колеса. К тому же, он имеет функцию повербанка — способен питать электроприборы.

По словам Хакана Самуэльссона, новые плагин-гибриды Volvo смогут преодолевать не менее 160 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составит от 800 до 960 км, в зависимости от модели.

Между прочим, в конце 2026 года новые плагин-гибриды Volvo планируют вывести на украинский рынок — об этом сообщили Фокусу представители официального дилера марки.

