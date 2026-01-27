Volvo випустить інноваційні електрифіковані кросовери із запасом ходу майже 1000 км

Volvo розробляє плагін-гібриди наступного покоління. Нові моделі матимуть великі батареї та зможуть долати 160 км на електротязі.

Нові Volvo із плагін-гібридними установками з'являться уже в нинішньому році. Цю інформацію вже підтвердив гендиректор кампанії Хакан Самуельссон під час презентації електрокросовера Volvo EX60. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Плагін-гібриди Volvo нової генерації також будуть кросоверами. Мова йде, передусім, про нові Volvo XC40 та XC60, а також оновлений Volvo XC90.

Кросовери Volvo отримають силові установки, подібні до тої, якою оснастили новий Volvo XC70. Він може проїхати понад 200 км на електротязі та є саме плагін-гібридом, а не електрокаром із подовжувачем ходу, адже його 1,5-літровий бензиновий двигун здатен обертати колеса. До того ж, він має функцію повербанка — здатен живити електроприлади.

За словами Хакана Самуельссона, нові плагін-гібриди Volvo зможуть долати щонайменше 160 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі складе від 800 до 960 км, залежно від моделі.

Між іншим, у кінці 2026 року нові плагін-гібриди Volvo планують вивести на український ринок — про це повідомили Фокусу представники офіційного дилера марки.

Також Фокус розповідав, що на європейський ринок виходить новий плагін-гібрид Toyota RAV4.