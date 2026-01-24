Zeekr показав сімейний кросовер потужністю понад 1000 сил: офіційні фото та подробиці
Оприлюднено офіційні фото Zeekr 8X. Преміальний сімейний кросовер отримає електрифіковану установку потужністю понад 1000 сил.
Новий Zeekr 8X презентують до кінця першого кварталу 2026 року і планують експортувати за межі Китаю. Про це повідомляє сайт Drive.
Кросовер є молодшим братом Zeekr 9X і схожий на нього в анфас. У нього широка хромована решітка радіатора та С-подібні діодні фари. Разом із тим, лінії кузова більш плавні, а дах вигнутий.Важливо
Розміри Zeekr 8X 2026:
- довжина – 5100 мм;
- ширина – 1998 мм;
- висота – 1780 мм;
- колісна база – 3069 мм;
- маса – 2660-2820 кг.
Салон Zeekr 8X розсекретили лише частково. Він оздоблений шкірою, на стелі встановлено монітор для задніх пасажирів, а крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів та вентиляцію. Кросовер запропонують у варіантах на 5 та 6 місць. Комплектація включатиме систему напівавтономного руху.
Кросовер Zeekr 8X стане другою (після 9X) моделлю з плагін-гібридною установкою. 2,0-літрова бензинова турбочетвірка на 279 к. с. працюватиме разом із трьома електромоторами. Сумарна потужність перевищить 1000 сил, а максимальна швидкість буде обмежена на 220 км/год. На вибір запропонують батареї ємністю 55,1 та 70 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 256 і 328 км, відповідно.
Між іншим, нещодавно дебютував новий електрокросовер Volvo EX60 із запасом ходу понад 800 км.
Також Фокус розповідав про найдешевший кросовер Skoda за $13 500.