Новий флагман: Volvo планує випустити велетенського конкурента BMW X7

Кросовер Volvo XC90 може отримати старшого брата. Велика сімейна модель отримає електрифіковані силові установки.

Випустити великий кросовер бажає СЕО Volvo Хакан Самуельссон. Про це він заявив британському виданню Autocar під час презентації електромобіля Volvo EX60.

За словами Хакана Самуельссона, новий кросовер Volvo ще не затверджений, але певне уявлення про нього уже є. Модель кине виклик BMW X7, Mercedes-Benz GLS та майбутньому Audi Q9. Вона орієнтуватиметься, передусім, на ринки Північної Америки і Китаю, де чималий попит на великі сімейні кросовери.

Очікується, що кросовер використовуватиме платформу SPA2 від Volvo XC90, проте буде значно більшим. Його довжина точно перевищить 5 метрів і не виключено, що сягне навіть 5,5 м. У салоні встановлять три ряди крісел.

У випадку появи новий Volvo буде електрифікованим. Він може отримати плагін-гібридні установки наступного покоління, які нещодавно анонсували для того ж Volvo XC90 і його молодших братів XC60 та XC40. Вони матимуть велику батарею, яка дозволить долати щонайменше 160 км у повністю електричному режимі.

