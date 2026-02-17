Красная свинья возвращается: дизайнер Mercedes возродил самую первую модель от AMG (фото)

Знаменитый Mercedes 300 SEL 6.8 AMG 1971 года получил современного преемника. Это последний проект от шеф-дизайнера Mercedes-Benz.

Концепт Mercedes Red Pig — современная вариация на тему самой первой модели от AMG. О проекте рассказали на сайте Motor1.

Новый Mercedes Red Pig более обтекаемый, чем знаменитый предок Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes Red Pig — прощальная работа Гордена Вагенера, который 29 лет проработал стилистом Mercedes, а с 2016 года стал главным дизайнером компании. Он решил виродити гоночный седан Mercedes 300 SEL 6.8 AMG 1971 года, который в свое время получил прозвище Red Pig ("Красная свинья").

Авто стало последним проектом главного дизайнера Mercedes Гордена Вагенера Фото: Mercedes-Benz

Концепт очень напоминает знаменитого предка, однако выдержан в современном стиле марки. Он более обтекаемый, а решетка радиатора по форме родом из 60-х, а вот ее дизайн — такой, как у электрического Mercedes GLC EV. Классические круглые фары украсили логотипами Mercedes, как у новых S-Class и E-Class.

Mercedes 300 SEL 6.8 Red Pig — первое авто от AMG

Mercedes Red Pig 1971 года считается первым творением AMG. Свое прозвище он получил за красный окрас и большие размеры, как для гоночного авто.

Оригинальный Mercedes 300 SEL 6.8 Red Pig 1971 года оригинальный Mercedes 300 SEL 6.8 Red Pig Фото: Mercedes-Benz

"Красная свинья" создана на базе заряженного представительского седана Mercedes 300 SEL 6.3. Авто оснастили 6,8-литровым 428-сильным V8, который позволял развивать 265 км/ч. В 1971 году Mercedes 300 SEL 6.8 AMG отметился победой в 24-часовой гонке на трассе в Спа в Бельгии.

